Какой мессенджер выбрать: Viber или Telegram

Сравнение Telegram и Viber по разным параметрам обнаруживает отчетливые отличия в возможностях и функционале. UAportal рассматривает аспекты конфиденциальности, безопасности, обмена файлами и совместимости платформ, чтобы определить, какое приложение для обмена сообщениями предлагает более надежное использование.

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Функционал

Telegram и Viber имеют заметные отличия в функционале. Одна из главных разниц состоит в том, что Telegram предлагает сквозное шифрование для всех чатов, в то время как Viber – только для секретных.

Групповые чаты

Telegram также поддерживает большие групповые чаты, позволяя привлекать до 200 000 участников, в то время как Viber ограничивается 250 участниками.

Обмен файлами

Telegram превосходит другие мессенджеры в обмене файлами с максимальным размером файла в 2 ГБ, тогда как Viber имеет ограничение в 200 МБ. Это делает Telegram лучшим выбором для людей, часто обменивающихся большими файлами, такими как видео и фотографии с высоким качеством.

Платформы

Кроме того, Telegram предлагает доступ на разных платформах, включая настольные компьютеры, Интернет и мобильные устройства, в то время как Viber – это прежде всего мобильное приложение, предоставляющее пользователям больше удобства в доступе к своим сообщениям на разных устройствах.

Голосовые сообщения и вызовы

И Telegram, и Viber предоставляют функции голосовых и видеозвонков, но есть некоторые существенные отличия. Viber обладает высоким качеством и поддерживает групповые видеозвонки до 20 участников. Telegram, с другой стороны, предлагает уникальную функцию под названием "голосовые чаты" в группах, что позволяет вести живые голосовые разговоры внутри группового чата.

Эта функция может быть особенно ценна для проведения виртуальных встреч или онлайн-мероприятий. Кроме того, технология передачи голоса через IP гарантирует отличное качество вызовов даже в местах со слабым сетевым соединением.

Интерфейс

С точки зрения пользовательского интерфейса и Telegram, и Viber предлагают интуитивно понятный и удобный опыт. Однако элегантный дизайн Telegram и настраиваемые темы придают ему современный и визуально привлекательный вид. Приложение также предлагает широкий выбор стикеров и GIF-файлов, чтобы разнообразить процесс обмена сообщениями.

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Кроме того, Viber фокусируется на функциональности, предлагая более простой и минималистичный интерфейс. Он предоставляет пользователям выразительные эмодзы и стикеры, придающие разговорам индивидуальности.

Дополнительные функции

Что касается дополнительных функций, то и Telegram и Viber имеют свои уникальные предложения. Telegram имеет мощную платформу ботов, позволяющую пользователям взаимодействовать с автоматизированными сервисами и получать доступ к разным полезным инструментам. Кроме того, Telegram предлагает возможность уничтожения сообщений, трансляцию каналов и мультимедийный формат на основе каналов.

Viber оснащен такими функциями, как секретные чаты, скрытые чаты и специальная игровая платформа. Viber также позволяет пользователям беспрепятственно посылать деньги друг другу через свою платформу.

Напомним, iPhone стал одним из самых популярных смартфонов в мире, предлагая широкий спектр функций и возможностей. Однако, как и любое другое устройство, оно имеет свои плюсы и минусы.

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