Какой сорт моркови выбрать: 3 хороших варианта

Среди уважаемых ингредиентов, на наших столах морковь занимает особое место. UAportal рассказал, как выбрать идеальные сорта моркови для посева этой весной, обещающих обильный сезонный урожай.

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"Боливар F1"

Своим исключительным желто-оранжевым оттенком, напоминающим теплые осенние тона, выделяется "Боливар F1". Известный своей высокой стойкостью к болезням и вредителям, этот сорт является идеальным выбором для весенней посадки. Дополнительным преимуществом этого сорта является то, что он имеет гладкую поверхность без ячеек.

"Балтимор F1"

Хотите вырастить потрясающую по размеру морковь? Обратите внимание на "Балтимор F1". Этот сорт известен тем, что дает большие корнеплоды, некоторые из которых весят до 250 г каждый. Вы не только получите щедрый урожай, но и необходимые витамины и минералы, способствующие укреплению здоровья.

"Джерада F1"

"Джерада F1" – сорт, специально выведенный для весенней посадки. Его быстрый период созревания – всего 90 дней, позволяет получить ранний летний урожай. Этот сорт ценится за щадящее сочетание сладости и хрусткости.

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