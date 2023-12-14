Какой телефон получил безумный успех: 5 интересных фактов

Мобильные телефоны, безусловно, совершили революцию в нашей жизни, и очень интересно узнать некоторые малоизвестные факты об этих популярных устройствах. UAportal предлагает ознакомиться со следующей информацией о них.

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1. Происхождение термина "смартфон"

Термин "смартфон" впервые был введен в 2000 году компанией Ericsson. Он был использован как часть рекламной кампании для новаторского телефона Ericsson R380s. Это устройство, работавшее под управлением Symbian OS v5.1, имело монохромный сенсорный экран, скрытый под откидной крышкой. Они и не предполагали, что этот термин станет неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

2. Потрясающая вычислительная мощность

Производительность любого современного смартфона, включая тот, которым вы владеете, превосходит совокупную вычислительную мощность всех компьютеров, использовавшихся NASA в программе "Аполлон". Только представьте огромные возможности для обработки данных.

3. Телефоны в Японии

В Японии, где мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни, около 90% этих устройств оснащены влагостойким корпусом. Японская молодежь, как известно, держит свои телефоны при себе даже в таких неожиданных местах, как ванна или душ.

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4. Страх разлуки

Испытывали ли вы когда-нибудь тревогу или опасения, когда теряли мобильный телефон или связь? Этот страх называется номофобией. Срок появился в исследовании 2010 года, посвященном привычкам пользования мобильным телефоном, и описывает беспокойство, что люди испытывают, когда остаются без телефона, независимо от того, связано ли это с низким зарядом батареи, потерей сигнала или исчезновением средств на счете.

5. Безумный успех Nokia 1101

Хотя на протяжении многих лет на рынке появилось множество культовых телефонов, один из них удерживает звание самого успешного мобильного за всю историю – Nokia 1101. С момента его появления в 2003 году было продано более 250 миллионов единиц этого устройства. Это выдающееся достижение не только делает его самым продаваемым мобильным телефоном, но и ставит в один ряд с самыми продаваемыми электронными гаджетами всех времен и народов.

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