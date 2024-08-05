Какой вы бывший по знаку зодиака: от гордости Овна до горячей реакции Девы

Разрыв отношений – одно из самых тяжелых и болезненных переживаний, которое знает каждый из нас. Кроме того, это становится еще сложнее, когда бывший партнер не исчезает из нашей жизни сразу после расставания. Каждый из нас переживает такие моменты по-разному. И, по мнению астрологов, каждый знак зодиака реагирует на разрыв по-своему.

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Овен – после разрыва вы демонстрируете безразличие и делаете вид, что это вас не беспокоит. Вы очень горды, поэтому не разрешаете другим видеть ваши настоящие чувства.

Телец – несмотря на расставание, вы не можете это принять и пытаетесь поддерживать контакт. Вы даже ищете поводы, чтобы появиться у бывшего партнера, например забрать свои вещи.

Близнецы – после разрыва вы подходите к ситуации без эмоций, но хотите сохранить хотя бы дружеские отношения. Разрыв для вас не означает конец контакта.

Рак – расставание является трудным опытом для вас, с которым вы не можете смириться. Вы стараетесь не думать об этом, но под влиянием эмоций можете заговорить с прежним.

Лев – после разрыва вы продолжаете испытывать чувство к бывшему партнеру. Когда вы начинаете новые отношения, ищете в новом человеке черты, которые были у вашего прежнего. Всегда пытаетесь сохранить дружеские отношения.

Дева – расставание больно влияет на вас и снижает самооценку. Вы хотите доказать себе, бывшему и всему миру, что это была ошибка. Делайте все, чтобы он пожалел о своем решении.

Весы – для вас разлука не является выходом. Вы готовы сделать все, чтобы вернуться к бывшему партнеру. Представляете сценарии, где вы снова вместе и планируете появиться в его жизни.

Скорпион – даже после расставания продолжаете анализировать отношения и думаете о возможном возвращении. Вам тяжело смириться с утратой.

Стрелец – начинаете посещать места, где часто бывал ваш бывший, надеясь случайно его встретить. Делаете многое напоказ.

Козерог – разрыв означает новое начало и шанс начать все с чистого листа. Вы учитесь на опыте и пытаетесь стать лучшей версией себя.

Водолей – разлука означает полный конец для вас, но вы пытаетесь сохранить дружеские отношения с общими друзьями, которые были рядом, когда вы были в отношениях.

Рыбы – после разрыва ваш мир переворачивается с ног на голову. Вы чувствуете, что потеряли свою половинку и очень тяжело переживаете это.

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