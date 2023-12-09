Какую разрушительную силу имеет молния, и какова ее скорость: интересные факты

UAportal подготовил интересную информацию о молнии. Узнайте малоизвестные факты, которые подчеркивают чрезвычайную силу и захватывающую природу этого природного явления.

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Скорость молнии

Вспышки молнии, которые мы видим, двигаются со скоростью света, составляющей удивительные 300 000 км/с. Однако само движение ее несколько медленнее, достигая примерно 50 000 км/с. Для сравнения, если бы человек двигался с такой скоростью, ему понадобилось бы около 7,5 секунды, чтобы добраться до Луны.

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Фульгуриты

Когда молния ударяет в песок, это оказывает увлекательный эффект. Генерируемое ею тепло плавит песчинки, в результате чего образуются мелкие и тонкие стекловидные трубки, которые называются фульгуритами.

Наиболее пораженное молниями место

Озеро Маракайбо в Венесуэле - место на Земле, которое притягивает наибольшее количество ударов. Это место страдает от мощных гроз в течение 140-160 ночей ежегодно, с впечатляющим средним показателем 28 ударов в минуту, которые длятся до 10 часов непрерывно. То есть, в течение одной ночи в озеро Маракайбо может попасть до 40 тысяч ударов молнии.

Удары молнии по всему миру

Ежедневно в мире происходит более 3 000 000 вспышек, что равно 44 ударам, которые происходят ежесекундно. Невероятно, но в течение года примерно 1 400 000 000 ударов молнии происходят в разных регионах мира.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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