Картофельная запеканка с говядиной и шпинатом
Друзья это вкусный, простой, полезный и быстрый рецепт.
Идеальное блюдо для семейного обеда или ужина!
1,5 кг картофеля
300 г говяжьего фарша
400 г лука-порей (белая часть)
200 г шпината
200 г твердого сыра
2 яйца
соль (по вкусу)
перец (по вкусу)
масло (для жарки)
Разрезаем лук вдоль и нарезаем полукольцами.
Нарезаем листья шпината.
Выливаем на сковороду растительное масло, разогреваем и обжариваем лук-порей.
Немного добавляем соли.
Добавляем шпинат и перемешиваем.
Шпинат с луком порей готовы, перекладываем в миску, чтобы охлаждались.
Разогреваем масло на сковороде и выкладываем фарш. Добавляем соль, перец и перемешиваем.
Жарим фарш до готовности, добавляем лук порей со шпинатом и перемешиваем.
Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и натираем на мелкой терке.
Добавляем в картофель яйца, соль и перемешиваем.
Собираем запеканку. Делим картофель на три части. Выкладываем на дно формы одну часть и разравниваем.
Вторым слоем выкладываем половину начинки и распределяем.
Сверху выкладываем вторую часть картофеля и разравниваем.
Выкладываем остальные начинки.
Кладем на фарш третью часть картофеля.
Натираем сыр и выкладываем на запеканку.
Отправляем запеканку в разогретую духовку до 185 градусов с конвекцией на 25 мин.
Через 15 мин. нам нужно сменить режим на "Большой гриль", с температурой 220 градусов.
✅ Достаем запеканку из духовки, ждем, пока она немного остынет, нарезаем и смакуем.