Картофельная запеканка с говядиной и шпинатом

Друзья это вкусный, простой, полезный и быстрый рецепт.

Идеальное блюдо для семейного обеда или ужина!

1,5 кг картофеля

300 г говяжьего фарша

400 г лука-порей (белая часть)

200 г шпината

200 г твердого сыра

2 яйца

соль (по вкусу)

перец (по вкусу)

масло (для жарки)

Разрезаем лук вдоль и нарезаем полукольцами.

Нарезаем листья шпината.

Выливаем на сковороду растительное масло, разогреваем и обжариваем лук-порей.

Немного добавляем соли.

Добавляем шпинат и перемешиваем.

Шпинат с луком порей готовы, перекладываем в миску, чтобы охлаждались.

Разогреваем масло на сковороде и выкладываем фарш. Добавляем соль, перец и перемешиваем.

Жарим фарш до готовности, добавляем лук порей со шпинатом и перемешиваем.

Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и натираем на мелкой терке.

Добавляем в картофель яйца, соль и перемешиваем.

Собираем запеканку. Делим картофель на три части. Выкладываем на дно формы одну часть и разравниваем.

Вторым слоем выкладываем половину начинки и распределяем.

Сверху выкладываем вторую часть картофеля и разравниваем.

Выкладываем остальные начинки.

Кладем на фарш третью часть картофеля.

Натираем сыр и выкладываем на запеканку.

Отправляем запеканку в разогретую духовку до 185 градусов с конвекцией на 25 мин.

Через 15 мин. нам нужно сменить режим на "Большой гриль", с температурой 220 градусов.

✅ Достаем запеканку из духовки, ждем, пока она немного остынет, нарезаем и смакуем.