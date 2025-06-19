Казацкий кулеш с первыми грибами
Ингредиенты:
800 г свиной грудинки
(300 г сала и 500 г лопатки)
500 г моркови
500 г лука
500 г пшена
4–5 яиц
черный и ароматный перец, соль
почти 3 литра воды
50 г петрушки и 50 г зеленого лука
укроп по желанию
котел
Я добавил еще свежих грибов – около 750 г
Готовим:
режу кусочками грудинку (можно заменить сало + лопаточную часть), бросаю в горячий котел и хорошо выжариваю, чтобы кусочки были хорошо зажарены и вытопил жир.
далее добавляю крупно изрезанные свежие грибы и тоже обжариваю.
Если нет грибов или хотите без них – просто пропустите этот этап.
кусочками режу морковь, добавляю к мясу и держу, пока не обжарится.
далее добавляю нарезанный лук и снова все обжариваю.
Огонь должен быть средним или меньше. Смотрите, чтобы не пригорало.
когда все ингредиенты красивы и уже пахнут, добавляю промытое пшено и воду (не всю сразу, а где-то 2,5 л), соль, черный и душистый перец. Довожу до кипения, убавляю огонь до маленького и томлю под крышкой примерно час. Но периодически помешиваю, чтобы не пристало. При необходимости можно еще добавить воды, потому что сначала кажется жидким, а потом пшено очень набухает.
когда мясо и каша приготовились, проверяю на соль и перец, досаливаю.
добавляю и перемешиваю яйца. Даю закипеть, перемешивая.
Кулиш должен стать более густым и наваристым. Тогда кладу много рубленой зелени, перемешиваю и подаю! Это очень вкусно!