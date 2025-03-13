Киш Лорен без теста за 10 минут в микроволновке

Легкий, вкусный и быстрый рецепт. Идеально для занятых, но голодных!

Ингредиенты:

• Фарш (курица и индейка) – 250 г

• Томаты – 2 шт

• Брокколи – 100 г

• Сыр бри – 100 г

• Сыр горганзола – 100 г

• Яйца – 4 шт

• Сливки 20% – 150 г

• Кукурузный крахмал – 2 ст. ложки

• Пармезан – 50 г

• Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. Фрикадельки: смешиваем фарш, соль, перец и формируем небольшие шарики.

2. Выкладываем в керамическую или стеклянную форму:

• Тонко нарезанные томаты

• Фрикадельки

• Брокколи и кусочки сыров бри и горганзола.

3. Заливка: взбиваем яйца со сливками и кукурузным крахмалом. Заливаем форму.

4. Сверху натираем пармезан.

В микроволновку на максимум – 10 минут.

Готово! Быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Приятного аппетита!