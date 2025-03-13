Киш Лорен без теста за 10 минут в микроволновке
Легкий, вкусный и быстрый рецепт. Идеально для занятых, но голодных!
Ингредиенты:
• Фарш (курица и индейка) – 250 г
• Томаты – 2 шт
• Брокколи – 100 г
• Сыр бри – 100 г
• Сыр горганзола – 100 г
• Яйца – 4 шт
• Сливки 20% – 150 г
• Кукурузный крахмал – 2 ст. ложки
• Пармезан – 50 г
• Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
1. Фрикадельки: смешиваем фарш, соль, перец и формируем небольшие шарики.
2. Выкладываем в керамическую или стеклянную форму:
• Тонко нарезанные томаты
• Фрикадельки
• Брокколи и кусочки сыров бри и горганзола.
3. Заливка: взбиваем яйца со сливками и кукурузным крахмалом. Заливаем форму.
4. Сверху натираем пармезан.
В микроволновку на максимум – 10 минут.
Готово! Быстро, вкусно и без лишних хлопот.
Приятного аппетита!