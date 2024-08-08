Классический ламинат или кварц-винил: какой тип пола следует выбрать

Это сравнение углубляется в основные аспекты кварц-виниловых напольных покрытий и ламината, чтобы предоставить ценную информацию для владельцев домов и декораторов. UAportal предлагает подробную характеристику для принятия обоснованного решения.

Долговечность

Если сравнивать покрытие по долговечности, то кварц-винил обычно считается более долговечным. Он устойчив к царапинам, вмятинам и влаге, что делает его хорошим выбором для помещений с высокой проходимостью и домов с домашними животными и детьми.

Заключение

С точки зрения укладки, как у виниловых полов, так и у ламината – это легкость и удобство. Кварц-виниловые доски обычно имеют замковые края, что делает их выгодным выбором для укладки своими руками.

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Простота монтажа благодаря своей конструкции "щелкни и зафиксируй" также предлагает и классический ламинат. Оба варианта подходят для владельцев домов, ищущих беспроблемный процесс укладки.

Внешний вид

Что касается внешнего вида, то пол из ламината часто имитирует вид натуральных материалов, таких как древесина или камень, с реалистичной отделкой. С другой стороны, кварц-виниловое покрытие обеспечивает широкий выбор стилей и цветов, включая варианты, напоминающие природные материалы.

Оба варианта обеспечивают эстетически приятный выбор для разных предпочтений в дизайне интерьера. Поэтому владельцы домов могут легко выбираться для достижения желаемого вида жилого пространства.

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