Классика анимации: путешествие во времени с лучшими мультфильмами для всех поколений
UAportal предлагает посмотреть самые любимые мультфильмы, выпущенные с 2010 по 2014 год. Эти истории очаровали зрителей по всему миру.
"Гадкий я"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 95 минут
Год производства: 2010
Режиссер: Пьер Коффин, Крис Рено
Окунитесь в веселые приключения Грю, суперзлодея с удивительно мягким нравом, чья жизнь неожиданно меняется, когда он становится опекуном трех очаровательных девочек-сирот. "Гадкий я" – это трогательная история, рассказывающая о преобразующей силе любви, когда Грю разрывается между своими интригами и растущей привязанностью к новой семье.
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"Смурфики"
Рейтинг IMDB: 5.4
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 103 минуты
Год производства: 2011
Режиссер: Раджа Госнелл
Окунитесь в волшебный мир Смурфиков, когда эти милые голубые создания случайно попадают в наш мир. Эта сказка рассказывает об их забавном и трогательном путешествии, чтобы благополучно вернуться домой.
"Храбрая сердцем"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 93 минуты
Год производства: 2012
Режиссер: Марк Эндрюс, Бренда Чэпмэн
Присоединяйтесь к Мериде, упрямой шотландской принцессе, в эпическом приключении, исполненном храбрости, магии и самопознания. Решив творить свою судьбу, Мерида бросает вызов традициям и развязывает давнее проклятие, что влечет за собой захватывающие события.
"Холодное сердце"
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 102 минуты
Год производства: 2013
Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли
Отправляйтесь в волшебное путешествие вместе с Эльзой и Анной, двумя принцессами королевства Арендель. Эльза нечаянно погружает королевство в вечную зиму с помощью своей магии, и теперь девушек ждут незабываемые приключения, чтобы спасти свое королевство от холода.
"Лего Фильм"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 100 минут
Год производства: 2014
Режиссер: Фил Лорд, Крис Миллер
Откройте для себя удивительный мир LEGO в этой приключенческой истории, где обычный строитель по имени Эммет оказывается обреченным спасти вселенную LEGO от злодея Лорда.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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