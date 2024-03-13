Классика анимации: путешествие во времени с лучшими мультфильмами для всех поколений

UAportal предлагает посмотреть самые любимые мультфильмы, выпущенные с 2010 по 2014 год. Эти истории очаровали зрителей по всему миру.

Видео дня

"Гадкий я"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Пьер Коффин, Крис Рено

Окунитесь в веселые приключения Грю, суперзлодея с удивительно мягким нравом, чья жизнь неожиданно меняется, когда он становится опекуном трех очаровательных девочек-сирот. "Гадкий я" – это трогательная история, рассказывающая о преобразующей силе любви, когда Грю разрывается между своими интригами и растущей привязанностью к новой семье.

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"Смурфики"

Рейтинг IMDB: 5.4

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 103 минуты

Год производства: 2011

Режиссер: Раджа Госнелл

Окунитесь в волшебный мир Смурфиков, когда эти милые голубые создания случайно попадают в наш мир. Эта сказка рассказывает об их забавном и трогательном путешествии, чтобы благополучно вернуться домой.

"Храбрая сердцем"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 93 минуты

Год производства: 2012

Режиссер: Марк Эндрюс, Бренда Чэпмэн

Присоединяйтесь к Мериде, упрямой шотландской принцессе, в эпическом приключении, исполненном храбрости, магии и самопознания. Решив творить свою судьбу, Мерида бросает вызов традициям и развязывает давнее проклятие, что влечет за собой захватывающие события.

"Холодное сердце"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год производства: 2013

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Отправляйтесь в волшебное путешествие вместе с Эльзой и Анной, двумя принцессами королевства Арендель. Эльза нечаянно погружает королевство в вечную зиму с помощью своей магии, и теперь девушек ждут незабываемые приключения, чтобы спасти свое королевство от холода.

"Лего Фильм"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2014

Режиссер: Фил Лорд, Крис Миллер

Откройте для себя удивительный мир LEGO в этой приключенческой истории, где обычный строитель по имени Эммет оказывается обреченным спасти вселенную LEGO от злодея Лорда.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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