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Кофе для растений: как гуща поможет улучшить урожайность и рост растений

Марина Грамович

Никогда не выбрасывайте кофейную гущу

UAportal рассказал, как приготовить эффективное удобрение из кофейной гущи. Используя этот доступный ресурс, вы можете повлиять на рост ваших растений.

Для процветания сада важно удобрять садовые культуры и растения на разных стадиях их роста. Есть традиционные способы, но внедрение кофейной гущи может стать более эффективной альтернативой.

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Кофейная гуща служит органическим удобрением, которое очень ценится многими культурами из-за высокого содержания питательных веществ. Благодаря таким ценным элементам как азот, магний, калий, кальций и фосфор, она обогащает и оживляет почву, как никто другой.

Какие растения получают пользу от данного удобрения? При удобрении кофейной гущей многие растения демонстрируют значительное улучшение роста и продуктивности. Вот некоторые из них особенно хорошо развиваются с помощью этого удобрения: огурцы, болгарский перец, помидоры, редис, картофель, лук и различные виды зелени.

Кроме того, множество комнатных растений также лучше цветут, когда их подпитывают кофейной гущей. Гортензии, бегонии, азалии и камелии – очень хорошо реагируют на этот вид удобрения.

Важно отметить, что не все растения получают одинаковую пользу от кофейной гущи. Кактусы, суккуленты и розы, особенно со светлыми цветами, не следует удобрять ею. Кислотные свойства кофе могут препятствовать оптимальному росту растений, а в случае с розами это может повлиять на цвет цветов.

Советы по удобрению кофейной гущей

Добавление кофейной гущи в грунтовую смесь при пересадке садовых или комнатных цветов служит защитой от вредителей и улиток, а также улучшает удержание влаги на уровне корней. Также это удобрение подойдет для помидоров. Используйте кофейную гущу в качестве мульчи или посыпайте ею вокруг зрелых растений.

Огурцы получают аналогичные преимущества от кофейной гущи, используя те же методы, что и для помидоров. При подготовке места для посадки клубники очень полезно внести удобрение в грунт. Смешайте кофейную гущу с землей и добавьте сверху дополнительный слой почвы. Эта смесь станет как защита от вредителей, так и снабдит растения важными микроэлементами.

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