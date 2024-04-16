Кофе или цикорий: какой напиток полезнее

Многие люди предпочитают цикорий обычному кофе. UAportal рассказывает об общем и отличии этих напитках.

Вкус

Цикорий имеет слегка ореховый вкус, в то время как кофе предлагает насыщенный, глубокий вкус, зависящие от происхождения и обжаривания зерен. Цикорий чаще используется в качестве добавки, в то время как кофе является отдельным напитком.

Содержание кофеина

Цикорий не содержит кофеин, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится снизить его потребление. Кофе, как известно, содержит это вещество.

Польза для здоровья

Цикорий известен тем, что является источником антиоксидантов и клетчатки. Кофе ценится за положительное влияние на умственную активность и трудоспособность.

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Способ приготовления

Цикорий можно заваривать как отдельный напиток, залив сухие корни растения водой и варить 15 минут на огне, а можно использовать как добавку. Приготовление кофе подразумевает различные методы.

Использование в кулинарии

Цикорий обычно используется как ингредиент в кулинарии, добавляя блюда глубины и аромата. Кофе преимущественно употребляют как отдельный напиток, но он также используется в различных рецептах десертов.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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