Кофе против цикория: как выбрать самый полезный напиток

Сравнивая кофе и цикорий важно понимать их преимущества и недостатки с точки зрения воздействия на организм и самочувствие. UAportal рассказывает поподробнее.

Кофеин

Сравнивая пользу кофе и цикория для здоровья, необходимо учитывать содержание кофеина в них. Содержащийся в цикории инулин поддерживает здоровье пищеварения, что потенциально делает его более здоровым вариантом. В то время как слишком большое количество кофеина в кофе может привести к проблемам со сном.

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Антиоксиданты

Относительно антиоксидантов кофе содержит больше полезных соединений, чем цикорий, что также способствует снижению риска сердечных заболеваний и диабета.

Воздействие на желудок

Кофе содержит более высокий уровень кислотности, чем цикорий, поэтому это может привести к пищеварительному дискомфорту у людей с повышенной чувствительностью желудка.

Сахар в крови

Минимальное влияние цикория на уровень сахара в крови делает его более здоровым вариантом. Это особенно актуально для людей с диабетом или тех, кто пытается снизить потребление сахара.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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