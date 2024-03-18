Когда и как сажать зелень в открытом грунте: советы экспертов

Посадка зелени в вашем саду имеет множество преимуществ. Она быстро растет, не требует особого ухода, и ею можно наслаждаться круглый год. UAportal рассказал, как посадить зелень в открытом грунте, чтобы максимизировать ее рост и полезность.

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Петрушка

Перед посадкой семян петрушки замочите их в воде на 2-3 дня. Высаживайте их небольшими кучками, обеспечивая минимальное расстояние 15 см между каждым кустиком. Поместите несколько семян в подготовленную лунку и постепенно уменьшайте количество воды, когда петрушка прорастет.

Укроп

Укроп процветает в прохладную погоду, поэтому идеально высаживать его как можно раньше. Сажайте кусты укропа на расстоянии 10 см друг от друга в рядках и между рядами. Высейте семена на 1,5 см вглубь. Через месяц вы сможете собирать зелень, не дожидаясь, пока появятся зонтики для засолки.

Щавель

Щавель – многолетнее растение, которое можно сеять с разными интервалами в течение года - ранней весной, в июне-июле и октябре-ноябре. Высаживайте семена на глубину до 2 см. В мае уже можно начинать собирать зеленые листья.

Базилик

Базилик лучше всего выращивать из рассады. Высейте рассаду в апреле для получения раннего урожая или непосредственно на постоянное место в мае. Расстояние между кустами должно составлять примерно 30 см. Собирать базилик можно начинать в июле и продолжать до сентября.

Шпинат

Шпинат – выносливое растение, которое можно высевать в непрогретую почву. Сейте семена на глубину 2-3 см с интервалами 5-10 см. Примерно через четыре недели после посева можно начинать собирать урожай шпината.

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Рукола

Рукола просто необходима, если вы любите средиземноморскую кухню. Посейте семена руколы в открытый грунт в апреле или начните с рассады в начале марта и перенесите ее в грунт в апреле. Расстояние между кустами должно составлять 10 см, а между рядами – 30 см. Следите за тем, чтобы почва оставалась слегка влажной, особенно в жаркие месяцы, когда может потребоваться ежедневный полив.

Кориандр и кинза

Кориандр и кинза – ароматические растения, которые могут размножаться самосевом. Высейте семена на глубину 1 см, с расстоянием 10 см между кустами и 20 см между рядами. Начиная с июля, можно начинать собирать урожай и продолжать до сентября.

Фенхель

Фенхель нуждается в тепле, влаге и свете в большом количестве. Вы можете выращивать его из семян или рассады, высаживая и собирая урожай каждые три недели. Высевайте семена на 2 см вглубь, с расстоянием между рядами 60 см. Собирайте зелень после ее созревания, а кочаны весом 250 г и более – через три месяца.

Орегано и майоран

Орегано и майоран популярны благодаря своему аромату в мясных блюдах и маринадах. Высевайте семена после того, как почва прогреется, или начните с рассады в начале мая. Сажайте семена на глубину 0,5-1 см с интервалом 20 см. Собирайте листья через 30-40 дней после появления всходов.

Эстрагон

Эстрагон – многолетнее растение, которое требует минимального ухода. Высаживайте один-два куста с мая по октябрь. Высевайте семена непосредственно в грунт с расстоянием между кустами 30 см. Первые веточки можно собирать уже через два месяца после всходов в течение июня-октября.

Мелисса

Мелисса – это легкое многолетнее растение, которое легко сеется. Высаживайте семена в мае с расстоянием 30 см в ряду и 60 см между рядами. В первый год собирайте урожай через два месяца после появления всходов. В последующие годы урожай можно собирать с июня по октябрь.

Мята садовая

Холодостойкая садовая мята быстро растет весной. Высаживайте семена в лунки глубиной 20 см с апреля по июнь, соблюдая расстояние 60 см между ними. Ожидайте всходов в течение 1-2 недель, а примерно через два месяца можно начинать собирать листья мяты.

Листовая горчица

Листовая горчица морозостойкая, поэтому высевайте ее, как только сойдет снег. Проредите молодые ростки, чтобы расстояние между стеблями составляло 5-10 см. Собирайте горчицу в течение трех недель, как только она созреет.

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