Когда лучшее время для мытья окон: рассуждения и предрассудки

UAportal рассказал, что нельзя забывать об окнах, когда речь идет о поддержке чистоты помещения. Однако к их мойке следует подходить с осторожностью, поскольку существуют определенные обстоятельства, при которых лучше отложить эту работу на более поздний срок.

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Согласно поверьям, не рекомендуется мыть окна вечером или ночью. Зато лучше начинать это дело утром и пытаться завершить его до обеда. Считается, что если закончить мойку к полудню, то это принесет тепло и уют в дом на длительный период. И наоборот, если убирать окна вечером или ночью, это вымывает из дома здоровье и благополучие, а также потенциально привлекает отрицательные силы.

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Что касается погодных условий, то часто возникают размышления о том, следует ли мыть окна во время дождя. Суеверия советуют избегать этой практики, чтобы не навлечь в дом несчастье или болезнь. Лучше отложить мытье окон до того времени, когда погода прояснится.

Помимо временных и погодных ограничений, существуют особые случаи, когда мытье окон следует избегать. К примеру, не рекомендуется делать это за три дня до Пасхи или в день самого праздника. Зато лучше завершить уборку заранее.

Интересной традицией во время мытья окон является добавление нескольких капель священной воды к моющему раствору. Легенда свидетельствует, что этот ритуал развеивает любой раздор в семье, способствуя созданию спокойной и гармоничной атмосферы. Считается, что таким образом зло держится подальше от дома.

Напомним, чуть ли не каждому в детстве говорили, что ни в коем случае нельзя есть с ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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