Когда не стоит предлагать помощь другим: 5 полезных советов

Помогать другим – это похвально, но существуют определенные ситуации, когда предлагать помощь может быть неуместно. UAportal рассказал, когда об этом важно помнить.

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1. Никогда не предлагайте помощь, ожидая взаимности

Настоящий альтруизм требует искренних намерений, лишенных скрытых мотивов. Важно проанализировать и оценить, идет ли ваша помощь от всего сердца.

Существует множество примеров, когда люди протягивают руку помощи друзьям только для того, чтобы постоянно напоминать им об их долге при любом случае. Важно хорошо продумать свои мотивы и убедиться в том, что ваша помощь предлагается искренне.

2. Избегайте оказания помощи, если она не нужна

Целесообразно вежливо спрашивать о готовности человека получить помощь. Постоянная навязка непрошеных советов может ужасно раздражать окружающих. Целесообразно хорошо подумать, прежде чем предлагать помощь, ведь некоторые советы могут ненамеренно нанести вред нуждающемуся человеку.

3. Воздерживайтесь от помощи, если это ставит под угрозу ваше собственное благополучие

В ситуациях, когда у вас есть важные обязательства или события, изменяющие жизнь, жертвование собственными целями ради нужд других может не способствовать общему успеху. Например, если у вас запланирована важная деловая встреча, которая может повлиять на ваше будущее, а друг просит подвезти его домой из-за нелюбви к общественному транспорту, становится очевидным, что приоритетной является встреча. Выбор в пользу последней может помешать личностному росту и помешать карьерным устремлениям.

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4. Бывают случаи, когда люди не ценят помощь

Мы часто встречаем друзей, постоянно манипулирующих нами ради своих целей. Осознавая такое поведение, мы продолжаем общаться с ними. Критический момент наступает тогда, когда эти так называемые друзья попадают в беду.

Среди их отчаяния мы можем быть их единственным убежищем, поскольку все остальные отвернулись от них. Хотя жалость может побуждать нас к помощи, отсутствие даже элементарного "спасибо" может оставить ощущение, что нас недооценивают. В таких случаях очень важно прислушиваться к своей интуиции и воздержаться от помощи тем, кто не заслуживает нашей поддержки.

5. Не предлагайте помощь, если вы не можете ее оказать

Вполне приемлемо признавать свою ограниченность, когда речь идет о помощи другим. Если вы знаете, что вам не хватает необходимых знаний, лучше воздержаться от того, чтобы выступать в роли врача или психолога.

Предложите эмоциональную поддержку, став сочувственным слушателем и подставив плечо, на которое можно опереться. В более серьезных ситуациях самым ценным советом может быть рекомендация обратиться за профессиональной помощью.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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