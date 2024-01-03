Когда не стоит убирать в доме: Советы для суеверных хозяек

Старательные хозяйки известны своим активным подходом к поддержанию чистоты и порядка в доме. Хотя не все домохозяйки знают об этом, но UAportal рассказывает о рекомендациях, когда не стоит убирать.

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1. Отложите уборку после поездки

Избегайте протирания поверхностей и уборки пылесосом, если кто-нибудь из членов семьи недавно уехал в путешествие. Согласно поверьям, уборка в этот период доставляет несчастья и потенциальные неприятности во время путешествия.

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2. Не убирайте сразу после отъезда гостей

Рекомендуется подождать с уборкой после того, как гости покинули ваш дом. Согласно этому поверью, уборка сразу после их отъезда может символизировать внезапный уход удачи или положительной энергии.

3. Не рекомендуется убирать в темное время суток

Согласно поверьям, уборка в темное время суток, особенно вечером или ночью, может привести к потере удачи и счастья.

5. Не убирайте в пятницу

Суеверия также предостерегают от уборки в пятницу. Считается, что нарушение этого поверья может привести к финансовым трудностям в семье, поэтому лучше найти другой день для уборки.

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