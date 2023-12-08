Когда нужно заменять губку для мытья посуды: советы хозяйкам

Замена губки для мытья посуды является важной частью поддержания гигиены на кухне. UAportal подготовил несколько советов по этой теме.

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Обратите внимание на запах

Если губка начинает выделять неприятный запах, это свидетельствует о размножении бактерий и необходимости ее утилизации. Еще один признак – изменение цвета или рассыпание – свидетельствует о том, что срок ее эксплуатации истек. Появление плесени, грибка, визуальное загрязнение или износ, требуют немедленной утилизации губки.

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Делайте это регулярно

Поддерживайте чистоту, заменяя губку для мытья посуды каждые несколько недель. Регулярная замена губок предотвращает размножение бактерий, появление неприятного запаха.

Будьте готовы

Рекомендуется всегда иметь под рукой запасную губку. Это позволит продолжать мытье посуды в любой ситуации. Очень важно иметь в виду, что своевременная замена губки помогает избежать распространения бактерий и обеспечить оптимальное состояние гигиены на кухне.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

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