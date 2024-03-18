Когда сажать морковь весной 2024 года: названы даты по лунному календарю

Успех урожая моркови во многом зависит от сроков посева этой культуры. Важно знать оптимальные даты посадки овоща весной, в частности, в Украине, чтобы наслаждаться сочными и ароматными корнеплодами. UAportal узнал точные даты посева моркови по лунному календарю.

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Идеальные даты для посева моркови весной:

Опытные садоводы и любители овощей считают конец апреля – начало мая лучшим периодом для посева моркови в открытую почву. Однако важно отметить, что семена моркови могут прорастать при температуре 3-4°C, что позволяет по желанию начать сев раньше.

Проращивать семена или высаживать морковь в теплице не обязательно, ее можно высаживать прямо на грядки. На самом деле рекомендуется высаживать этот корнеплод через несколько интервалов в течение года, включая весну, лето и осень.

По лунному календарю учитывайте следующие даты для посева моркови:

апрель: 20, 22-23, 29

май 15-19, 27

июнь: 1-2, 5

октябрь: 29

ноябрь: 7

Имейте в виду, что погода играет решающую роль в определении оптимального времени посева. Если наружная температура уже достаточно теплая, вы можете начать садово-огородные работы в марте. Однако в случае затяжной весны, затяжного снега или влажной почвы желательно подождать до апреля или мая, когда почва успеет прогреться.

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Основные рекомендации по правильному посеву моркови:

После того, как вы определили благоприятные дни для посадки по лунному календарю, важно правильно подготовиться к огородным работам. Рассмотрим следующие важные шаги:

Подготовка почвы. Разрыхлите почву и внесите удобрения, а также перегной или компост, чтобы создать оптимальные условия для роста и поддерживать достаточный уровень влажности.

Надлежащее освещение. Убедитесь, что выбранная грядка получает достаточно естественного или искусственного света, поскольку морковь процветает в хорошо освещенной среде.

Удаление сорняков. Удалите все сорняки с участка посадки, чтобы предотвратить конкуренцию с морковью.

Высадите семена моркови на расстоянии 20x3 см, примерно на 1,5-2 см в глубину. Когда растения достаточно подрастут, не забудьте проредить их, обеспечив достаточно места для полноценного развития каждого ростка.

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