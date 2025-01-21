Кокон для новорожденных: опасность для ребенка или действительно нужная вещь?
Родители задают мне вопрос: безопасно ли использовать кокон для новорожденных?
Для сна – запрещено
Для бодрствования – ок
Теперь вопрос, действительно ли его покупают, чтобы ребенок в нем просто лежал на досуге?
Сомневаюсь… .
В реале, кокон, гнездо, матрасы, подушки родители ставят на взрослую кровать и кладут там ребенка спать
В результате: 79 смертей младенцев и 124 травм, произошедшие между 2010 и 2022 годами, преимущественно с детьми до трех месяцев (по фиксированным только данным в США)
Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) ввела новые обязательные стандарты безопасности для коконов, "гнезд", матрасов, подушки-позиционеры, подушки для кормления
В Украине аналогичных правил нет, статистики никто не ведет, но это не отменяет соблюдение правил безопасности родителям.
Новые стандарты включают:
Тестирование на жесткость:
Поверхности, с которыми может контактировать младенец, должны быть исследованы на жесткость, чтобы предотвратить риск удушения.
Угол наклона боковых стенок:
Установлен минимальный угол в 90 градусов между стенкой и поверхностью для снижения риска удушения и застревания.
Максимальный угол наклона: Угол наклона подушки не должен превышать 10 градусов, чтобы избежать опасного положения головы и шеи ребенка, зависание головы на грудь
Запрет на использование ремней безопасности младенцев:
Использование таких ремней может создать ошибочное впечатление, что ребенка можно оставить без присмотра.
Предупреждающие этикетки: Продукты должны содержать постоянные и четко видимые предупреждения об опасности
Они направлены на повышение безопасности младенцев и запрещают использование таких подушек для сна.
Мнения в голос:
рано или поздно такие коконы БЕЗ РЕМЕНОВ и других фиксаторов доедут до нас
Перестанут ли родители оставлять детей без присмотра или класть на сон в них?
Что вы думаете?