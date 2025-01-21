Кокон для новорожденных: опасность для ребенка или действительно нужная вещь?

Родители задают мне вопрос: безопасно ли использовать кокон для новорожденных?

Для сна – запрещено

Для бодрствования – ок

Теперь вопрос, действительно ли его покупают, чтобы ребенок в нем просто лежал на досуге?

Сомневаюсь… .

В реале, кокон, гнездо, матрасы, подушки родители ставят на взрослую кровать и кладут там ребенка спать

В результате: 79 смертей младенцев и 124 травм, произошедшие между 2010 и 2022 годами, преимущественно с детьми до трех месяцев (по фиксированным только данным в США)

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) ввела новые обязательные стандарты безопасности для коконов, "гнезд", матрасов, подушки-позиционеры, подушки для кормления

В Украине аналогичных правил нет, статистики никто не ведет, но это не отменяет соблюдение правил безопасности родителям.

Новые стандарты включают:

Тестирование на жесткость:

Поверхности, с которыми может контактировать младенец, должны быть исследованы на жесткость, чтобы предотвратить риск удушения.

Угол наклона боковых стенок:

Установлен минимальный угол в 90 градусов между стенкой и поверхностью для снижения риска удушения и застревания.

Максимальный угол наклона: Угол наклона подушки не должен превышать 10 градусов, чтобы избежать опасного положения головы и шеи ребенка, зависание головы на грудь

Запрет на использование ремней безопасности младенцев:

Использование таких ремней может создать ошибочное впечатление, что ребенка можно оставить без присмотра.

Предупреждающие этикетки: Продукты должны содержать постоянные и четко видимые предупреждения об опасности

Они направлены на повышение безопасности младенцев и запрещают использование таких подушек для сна.

Мнения в голос:

рано или поздно такие коконы БЕЗ РЕМЕНОВ и других фиксаторов доедут до нас

Перестанут ли родители оставлять детей без присмотра или класть на сон в них?

Что вы думаете?