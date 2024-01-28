Комедийные фильмы, вызывающие смех даже спустя столько лет

UAportal подготовил список веселых и незабываемых фильмов, гарантированно заставящих зрителей громко смеяться. Узнайте о лучших комедийных фильмах, вышедших с 2003 по 2004 годы.

Видео дня

"Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 94 минуты

Год: 2004

Главный продюсер: Джадд Апатоу

В фильме "Телеведущий: Легенда о Роне Бурганди" популярен ведущий новостей возглавляет команду, в которой преобладают мужчины. Их господство подвергается сомнению, когда талантливая журналистка Вероника Корнингстоун присоединяется к их станции. Несмотря на первоначальное оскорбление, между Роном и Вероникой завязываются романтические отношения, которые впоследствии становятся более напряженными из-за их карьерных амбиций.

Читайте также: Фильмы в жанре экшен, ставшие культовыми во всем мире

"Зомби по имени Шон"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Комедия, ужасы

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 99 минут

Год: 2004

Главный продюсер: Нира Парк

Шон, амбициозный лондонский продавец, переживает разрыв отношений с любимой и неудачную карьеру. Когда происходит вспышка зомби, Шон вместе со своим лучшим другом Эдом отправляется на миссию по спасению своих близких. Кино рассказывает об их забавных попытках выжить, сопровождаемых остроумными отсылками к классическим фильмам о зомби.

"Наполеон Динамит"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год: 2004

Главный продюсер: Джереми Кун

История разворачивается вокруг Наполеона Динамита, эксцентричного и социально угловатого подростка. Наполеон вместе со своей чудаковатой семьей и новым другом Педро отправляется в путешествие, полное юмора и чрезвычайных встреч. Когда Наполеон помогает Педро баллотироваться на пост президента класса, их дружба крепнет, и они вместе одолевают вызовы старшей школы.

"Старая закалка"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 92 минуты

Год: 2003

Главный продюсер: Тодд Филлипс

"Старая школа" рассказывает о Митче, Фрэнке и Бини, трех тридцатилетних друзьях, решивших пережить свои студенческие годы, основав студенческое братство. Когда они создают собственное братство в доме Митча, их вечерние проделки сталкиваются с обязанностями взрослой жизни, что приводит к забавным хаотическим ситуациям.

"Дрянные девчонки"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год: 2004

Главный продюсер: Лорн Майклз

Фильм рассказывает о жизни 16-летней Кейди Герон, дочери зоологов, переезжающей из африканского заповедника дикой природы в американскую среднюю школу. Оказавшись в коварной социальной иерархии, где царят "Пластики", популярная группа девушек, Кеди должна выбирать между настоящей дружбой и тем, чтобы не поддаться давлению популярности.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !