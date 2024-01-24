Кому не стоит заводить кота: Суеверия об опасности от домашних любимцев

Некоторым людям следует воздерживаться от заведения кота. Хотя некоторые рекомендации являются более мягкими, например отсутствие свободного времени, финансовые ограничения, одна конкретная группа людей должна прислушиваться к ним: незамужние лица, в первую очередь женщины. UAportal рассказывает причину.

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Широко распространено мнение, что незамужним девушкам и женщинам не стоит заводить кота, несмотря на чувство скуки или одиночества во время вечера дома. Как более приемлемую альтернативу им предлагают собак, попугаев или даже крыс.

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Но в чем причина такой осторожности? Вина лежит на самой кошке.

В среде незамужних барышень кот становится символом, ассоциирующимся с вечным одиночеством. Если же целью является поиск спутника жизни и создания семьи, по поверьям, желательно отложить заведение кота, поскольку потенциальных кавалеров может отпугнуть присутствие пушистых компаньонов.

Причины этого поверья глубоко укоренены в народной культуре. Часто приходят в голову ассоциации с ведьмами в сопровождении черных кошек – одинокая, пожилая женщина, единственной компанией которой является кот.

Рационально можно интерпретировать этот предрассудок как следствие чрезмерной преданности, которую одинокая женщина может придавать своему домашнему питомцу. Зацикливаясь на заботе о коте, она может ненамеренно пренебрегать возможностями социального взаимодействия с потенциальными партнерами.

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