Конфеты ''Рафаэло'' собственноручно: всего несколько ингредиентов, а получится объедение

Только несколько ингредиентов и немного любви — и через несколько минут десерт готов!

Ингредиенты:

• Кокосовая стружка – 200 г + 20 г для присыпки;

• Сгущенка – 1 банка;

• Шоколад молочный – 240 г;

• Миндаль – 50 г.

Приготовление:

1. Смешать стружку и сгущенку, сформировать шарики, в середину положить 1 миндаль.

2. Поставить в морозильную камеру на 10 минут.

3. Покрыть шарики шоколадом и присыпать стружкой из кокоса.

Готово.