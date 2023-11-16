Кот пришел в дом: что это может означать

Согласно поверьям присутствие кошек в домах имеет большое значение. Когда кот попадает в дом, возникают разные интерпретации, раскрывающие разные верования в разных культурах и регионах. UAportal рассказывает о них более конкретно.

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В Древней Греции кошек встречали с радостью, в то время как в Риме их считали символом свободы. Среди славянских народов коты тоже имеют символическое значение.

Что делать, если кот неожиданно посетил ваш дом, и что предвещает такой визит

Рекомендуется обеспечить коту убежище и еду, а также просто ласковые поглаживания могут принести положительные результаты. Появление кота в вашем доме считается благоприятным знаком.

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Значения разных цветов

Рыжий кот означает богатство и процветание.

Присутствие белого кота приносит удачу.

Черные коты, которые считаются защитниками от воров, предвещают крепкое здоровье и успех.

Трехцветные кошки, с другой стороны, символизируют счастье.

Особенности поведения и символизм

Беременная кошка, которая отваживается зайти в дом, часто означает быстрое пополнение в семье.

Если кошка приходит в дом перед свадьбой, а еще лучше – чихает рядом с невестой, считается, что это принесет счастье будущим супругам.

Однако следует осторожничать, если кот спит на столе, поскольку это может быть признаком потенциального несчастья.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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