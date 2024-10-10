Крутые приложения для планирования путешествий по Украине и за границей. Экономьте время и силы

Если вы планируете путешествия сами, вам пригодятся эти отличные приложения, с которыми все будет легче и быстрее. В них уже собраны отзывы, ориентировка на самые низкие цены, поиск интересного на локации, вам не придется перекапывать часами интернет в поисках оптимального варианта жилья, дороги и развлечений. Современность путешествует вместе с вами и UaPortal.

Автопилот в приложении поможет рассчитать желаемые периоды передышки и организует остановку. Источник: Фотограф: tekhnika/Pixabay

Roadtrippers – Trip Planner – прокладка маршрута и организация остановок

Если вы давно искали приложение для выбора идеальной дороги с рекомендациями мест для посещения, планировками нескольких остановок и полезными подсказками для путешествующих за рулем – это он. Roadtrippers наполнен подробной информацией об интересных местах и отзывами туристов на которые вы сможете ориентироваться. Программа работает на основе ИИ. Люди, находящиеся в длительном путешествии, могут воспользоваться функцией автопилотирования для планирования и рекомендациям по остановкам.

Интересные функции:

Прокладка маршрута с несколькими фиксированными остановками. Автопилотирование (разработка маршрута и остановок на основе данных и пожеланий. Рекомендации интересных мест вдоль вашего маршрута. Отзывы и фото локаций. Использование приложения сразу на нескольких устройствах.

Ваши чемоданы могут быть более легкими и функциональными. Источник: Фотограф: studio/Pixabay

PackPoint – сбор вещей для путешествия

Нет, это приложение не положит за вас вещи в чемодан, но оно составит список вещей, который понадобится именно в вашем путешествии. Приложение имеет выбор украинского языка, что очень облегчено пользованием. Теперь вам не нужно думать, брать ли с собой лишнюю пару обуви или, что я брал в прошлый раз. Введите даты и локацию своих путешествий, еще пару ответов на вопросы и ваш список сгенерирован.

Интересные функции:

Учет погоды в местах поездки. Учет запланированных мест посещения и событий. Учет целей вашего путешествия. Учет длительности вашей поездки. Вы можете поделиться списком вещей с родными или с теми, кто путешествует с вами. Генерация нового списка на основе предыдущего.

Как минимум время на планирование наполнения своего чемодана вы сэкономите, и получите функциональный и практический список, а не наберете с собой кучу всего, что не пригодится. Приложение платное, его стоимость за подписку 80 грн.

Поместите всю информацию о путешествии в одно приложение для удобства и экономии времени. Источник: Источник: Pixabay

TripIt: Travel Planner – организация поездки

Вся поездка в одном приложении – это очень удобное решение, которое предлагает TripIt. От аренды автомобилей до экскурсий, от проживания до рекомендаций гастрономических сцен, от безопасности ваших данных до отправки копии деталей маршрута на вашу электронную почту.

Интересные функции:

Получение информации о рейсах. Карты и маршруты всего путешествия и отдельных локаций. Аренда жилья, транспорта, экскурсий на основе отзывов. Управление вашим расписанием в путешествии.

Контроль всего путешествия делает приложение очень функциональным, однако, на первый взгляд, его интерфейс может показаться несколько сложным. Если вы потратите немного времени на изучение и использование функций приложения, ваше будущее время на планирование путешествий будет значительно сэкономлено.

Аренда жилья по всему миру на суше или воде. Источник: Источник: oreundici/Pixabay

Airbnb – аренда жилья на любой бюджет, даже бесплатно

Популярная платформа продолжает набирать обороты популярности. Сервис имеет множество вариантов жилья по всему миру. Учитывает такие нюансы при поиске как цена, наполнение квартиры или дома, безопасность путем уборки многих отзывов и официальность аренды. Сервис может добавить к бронированию жилья, рекомендации по развлечениям рядом.

Интересные функции:

Фильтры цены, местоположения, удобств и рейтинга. Информация о мероприятиях в месте на дне вашего пребывания. Доступ к отзывам и оценкам туристов. Помощь в бронировании жилья от круглосуточного центра поддержки клиентов.

Имея и приложение и сайт сервис Airbnb очень прост и легок в использовании.

С приложением Eventbrite вы будете всегда в центре развлечений. Источник: Фотограф: Vika_Glitter/Pixabay

Eventbrite – Discover events – планирование развлечений и посещение мероприятий

Платформа, которая позволит вам не скучать в городе – это Eventbrite. Введите даты и локацию, и вы получите подробный список фестивалей. концертов, спектаклей, мастер-классов и других развлекательных мероприятий в этот период. Цены на билеты уже указаны в приложении, да и покупку можно совершить не покидая платформы. Вы будете в курсе интересного во время путешествия.

Интересные функции:

Персонализированные рекомендации на основе анализа ваших интересов. Возможность получения электронного билета. Отображение цен и покупки через приложение. Поиск по геолокации и указанным датам.

С таким приложением трудно потеряться в любом городе. Источник: Фотограф: albersHeineman/Pixabay

Google Maps – прокладка маршрута

Программа, которая входит в ТОП–ы и пользуется большой популярностью как в Украине, так и за рубежом. Программа учитывает изменения в реальном времени, чтобы проложить самый удобный и быстрый маршрут. Сервис работает во многих точках мира и бесплатный. Может работать без сети интернет при условии загруженных карт.

Интересные функции:

Оффлайн карты. Рекомендации интересных локаций рядом и информация с отзывами о них. Обновление маршрутов в реальном времени с учетом аварий, ремонта дорог и забастовки. Формат Google Street View для лучшей ориентировки на местности.

Рекомендуемые приложения помогут быстро ориентироваться в спонтанных путешествиях и чувствовать себя безопаснее в любом незнакомом месте или локации. Раньше мы писали про идеи для осенних выходных и ваш интересный уикенд в Коломне.