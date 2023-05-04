Куда инвестировать дополнительные деньги: советы банкиров

UAportal подготовил исчерпывающее руководство о том, куда инвестировать дополнительные деньги.

Начните с резервного фонда

Независимо от возраста, фонд на случай чрезвычайных ситуаций – это необходимая инвестиция. Эксперты рекомендуют откладывать средства на жизнь как минимум на три-шесть месяцев.

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Этот фонд будет служить финансовой подушкой безопасности в случае непредвиденных обстоятельств, таких как потеря работы или неотложная медицинская помощь. Начните с откладывания части своего дохода каждый месяц, чтобы постепенно формировать свой резервный фонд.

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Инвестируйте в себя

Инвестиции в себя – это одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать. Будь то образование, обучение навыкам или личностное развитие, инвестиции в себя могут привести к лучшим карьерным возможностям и более высокому потенциалу заработка.

Инвестируйте в недвижимость

Инвестиции в недвижимость могут обеспечить стабильный источник пассивного дохода и долгосрочные возможности для накопления богатства.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

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