Куриная печень на мангале – просто, быстро и очень вкусно!

Это тот случай, когда простые ингредиенты дают идеальный результат, если все качественное. Поэтому беру печень от "Наша Ряба" - свежая, без лишней воды, чистая. А для маринада — соль и специи Секреты Шефа — с ними всегда баланс.

Ингредиенты:

✔ Куриная печень

✔ Растительное масло

✔ Соевый соус

✔ Соль и черный перец

✔ Сливки 20%

✔ Чеснок

✔ Лук

✔ Петрушка

✔ Лаваш

Способ приготовления:

Печень промыть, очистить от плёнок.

Замариновать в смеси растительного масла, соевого соуса, сливок, чеснока, соли и перца. Отлично перемешать и дать настояться.

Нанизать на шампуры. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны. Не пересушите!

Выложить на лаваш. Сверху – нарезанный лук с петрушкой. И все – вкуснятина!

Это блюдо, которое точно съедят первым со стола.