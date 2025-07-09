Куриная печень на мангале – просто, быстро и очень вкусно!
Это тот случай, когда простые ингредиенты дают идеальный результат, если все качественное. Поэтому беру печень от "Наша Ряба" - свежая, без лишней воды, чистая. А для маринада — соль и специи Секреты Шефа — с ними всегда баланс.
Ингредиенты:
✔ Куриная печень
✔ Растительное масло
✔ Соевый соус
✔ Соль и черный перец
✔ Сливки 20%
✔ Чеснок
✔ Лук
✔ Петрушка
✔ Лаваш
Способ приготовления:
Печень промыть, очистить от плёнок.
Замариновать в смеси растительного масла, соевого соуса, сливок, чеснока, соли и перца. Отлично перемешать и дать настояться.
Нанизать на шампуры. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны. Не пересушите!
Выложить на лаваш. Сверху – нарезанный лук с петрушкой. И все – вкуснятина!
Это блюдо, которое точно съедят первым со стола.