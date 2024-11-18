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Куриные голени с хурмой и киви: интересный рецепт
Вам интересны такие эксперименты? Как вам мысль соединить мясо с фруктами?
РЕЦЕПТ
Голени куриные
Сделайте по три надреза ножом к кости, добавьте греческий йогурт, и сухую аджику, если надо, добавьте соль – все хорошо замаринуйте! В каждый надрез добавьте слайс-киви.
На дно противень выложите слайсами нарезанный картофель и тоже посыпайте аджикой
Выложите, как на видео голени, а между- выложите сладкую хурму
Запекайте 180 градусов 1 час
Готовьте с любовью!