Куриные голени с хурмой и киви: интересный рецепт

Вам интересны такие эксперименты? Как вам мысль соединить мясо с фруктами?

РЕЦЕПТ

Голени куриные

Сделайте по три надреза ножом к кости, добавьте греческий йогурт, и сухую аджику, если надо, добавьте соль – все хорошо замаринуйте! В каждый надрез добавьте слайс-киви.

На дно противень выложите слайсами нарезанный картофель и тоже посыпайте аджикой

Выложите, как на видео голени, а между- выложите сладкую хурму

Запекайте 180 градусов 1 час

Готовьте с любовью!