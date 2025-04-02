Друзья сегодня мы с вами приготовим куриные котлеты с ананасом и домашним майонезом в духовке. Они очень сочные и вкусные, готовятся очень легко и быстро. Я обожаю сочетание сладкого и соленого в блюдах, если вы тоже, обязательно должны их попробовать.

Куриные котлеты с ананасом

1 кг куриного фарша

12 колец ананаса

100 г сметаны (жирностью 15-20%)

200 г твердого сыра

соль (по вкусу)

Домашний майонез

3 перепелиных яйца

100 мл оливкового масла

1 ч. л. горчицы (крепкой)

1 ч. л. лимонного сока

соль (по вкусу)

Приготовим домашний майонез:

Объединяем в мерном стакане перепелиные яйца, лимонный сок, горчицу и соль.

Начинаем взбивать погружным блендером и тоненькой струйкой добавляем оливковое масло. Должна образоваться эмульсия, текстура будет густой и гладкой. Когда я готовлю этот майонез в качестве заправки для салата, добавляю две столовые ложки греческого йогурта.

Приготовим куриные котлеты с ананасом:

Смешиваем в миске куриный фарш, соль и сметану.

Влажными руками формируем шарик из фарша, немного приплющиваем и кладем на противень с пергаментом. Вес одной, примерно, 90 г.

На каждую котлетку выкладываем чайную ложку домашнего майонеза и распределяем.

Сверху выкладываем кольца ананаса и натертый на мелкой терке творог.

Выпекаем в разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут, режим – тепло снизу и конвекция.

Достаем из духовки и смакуем.