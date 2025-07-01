Куриные крылышки за 12 минут: быстрый рецепт

Куриные крылышки за 12 минут.

Я поражен!

Ну, что я люблю вкусно поесть – вы и так знаете. А после работы, где каждый день пробую изыски, иногда так хочется чего-то простого. Так что куриные крылышки – вот мое guilty pleasure.

1 кг куриных крылышек

10 г соли

немного смеси карри, паприки, сухого чеснока, сушеного перца чили (если любите), ворчестер или 1 ч. л. соевого соуса.

еще добавляю неполную столовую ложку яблочного уксуса

масло для корочки

Крыльца разделяю, третью фалангу откладываю для бульона.

К крылышкам добавляю все приправы и приложения. Можно экспериментировать: добавить ваши любимые пряности, немного горчицы, ароматное масло. Желательно, чтобы крылышки мариновались хотя бы час, а лучше – ночь в холодильнике.

Разогреваю гриль – ставлю режим "Аэрогриль". Как нагрелся – кладу крылышки. Мне хватило 12! минут, чтобы они приготовились. Проверял трижды!

Если любите чеснок, то когда откроете гриль, смажьте крылышки душистым чесночным маслом. Аромат будет стоять во всю кухню!

Пока крылышки готовились, я успел крупно нарезать овощи – томат, кабачок, баклажан и лук. Смазал их маслом и солью, добавил немного соевого соуса, но это уже по желанию. Соус дает умам, 5-й вкус. И тоже поставил на гриль и готовил 12! минут. Полезная горячая еда сразу привлекает своими ароматами!

Овощи тоже можно заправить дополнительными заправками, а можно есть просто так!

Приятного аппетита!

Какие еще блюда приготовить для вас на этом красавчике?