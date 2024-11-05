Куриные шейки: блюдо, которое утолит любой аппетит

Сегодня готовим блюдо, которое утолит голод и привередливый вкус прожорливого симбиота во вселенной. Итак, записывайте рецепт куриных шей, способных накормить вашего внутреннего Венома.

Я вдохновлялся одесской горлышкой, но встречал разные рецепты, как и с морковью так и с большим количеством муки.

Сейчас найти кожуру из шеи тяжело и вижу, что часто используется кожа из целой курицы.

К рецепту:

-350г куриного филе

-375г лука

-60г сливочного масла

-3 яйца

-25г муки

-75г манки

-150г куриных сердец

-150г печени

Соль, перец, можно добавить мускатный орех.

Приготовление:

нарезаю лук и начинаю поджаривать его на растительном масле, затем добавляю сливочное масло и довожу до прозрачного цвета и приятного аромата, добавляю печень и сердце. Немного протушковаю, чтобы были ароматные, но не полностью готовые. Добавляю соль перец и охлаждаю.

пропускаю филе через мясорубку, добавляю поджаренный лук, яйца, муку и манку, крупными кусочками сердца и печень. Еще раз подсаливаю, охлаждаю фарш. Он станет более плотным и фарширует им шеи. Края кожицы окучиваю вниз.

на сковороду добавляю немного растительного масла, куриные шеи, ставлю на огонь и заливаю на 1/3 водой и готовлю на очень медленном огне, под крышкой 30 мин.

готовые шеи обжариваю со всех сторон на растительном масле для лучшего аромата.

И можно есть как горячими так и холодными.

Готовьте, вкушайте!