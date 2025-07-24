Курица Кунг Пао: традиционное китайское блюдо из провинции Сычуань
В приготовлении достаточно проста.
250 г мякоти бедра курицы
1 ч. л. кукурузного крахмала
1 ст. л. соевого соуса
соль, перец
Соус:
1 ст. л. сахара
30 г белого сухого вина
1 ст. л. яблочного уксуса
2 ст. л. соевого соуса
1 ч. л. кукурузного крахмала
60 г воды
соль
имбирь – 2 см
4 зубчика чеснока
сушеный маленький чили
2 ст. л. сычуанского перца
белая часть зеленого лука
100 г арахиса
Нарезаю курицу кубиком 1,5×1,5 см, добавляю соль, соевый соус, крахмал, все перемешиваю, вливаю немного масла и оставляю на 15 минут.
Готовлю соус – смешиваю все ингредиенты.
Нарезаю пластинками имбирь и чеснок, беру белую часть зеленого лука – примерно пару ложек.
Обжариваю арахис и откладываю (можно взять уже обжаренный).
На сковороде обжариваю на растительном масле сушеный и сычуанский перец, добавляю замаринованную курицу, обжариваю, добавляю чеснок, белую часть лука и имбирь, перемешиваю, вливаю соус и всыпаю арахис. Еще немного тушу, чтобы загустить соус – и готово
Подаю с зеленым луком и свежим чили уже для красоты.
В рецепт часто еще добавляют бланшированные брокколи, морковь, нарезанный стебель сельдерея или разноцветный сладкий перец 🫑
Подаем с паровым рисом.
Приятного аппетита!