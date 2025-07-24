Курица Кунг Пао: традиционное китайское блюдо из провинции Сычуань

В приготовлении достаточно проста.

250 г мякоти бедра курицы

1 ч. л. кукурузного крахмала

1 ст. л. соевого соуса

соль, перец

Соус:

1 ст. л. сахара

30 г белого сухого вина

1 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. кукурузного крахмала

60 г воды

соль

имбирь – 2 см

4 зубчика чеснока

сушеный маленький чили

2 ст. л. сычуанского перца

белая часть зеленого лука

100 г арахиса

Нарезаю курицу кубиком 1,5×1,5 см, добавляю соль, соевый соус, крахмал, все перемешиваю, вливаю немного масла и оставляю на 15 минут.

Готовлю соус – смешиваю все ингредиенты.

Нарезаю пластинками имбирь и чеснок, беру белую часть зеленого лука – примерно пару ложек.

Обжариваю арахис и откладываю (можно взять уже обжаренный).

На сковороде обжариваю на растительном масле сушеный и сычуанский перец, добавляю замаринованную курицу, обжариваю, добавляю чеснок, белую часть лука и имбирь, перемешиваю, вливаю соус и всыпаю арахис. Еще немного тушу, чтобы загустить соус – и готово

Подаю с зеленым луком и свежим чили уже для красоты.

В рецепт часто еще добавляют бланшированные брокколи, морковь, нарезанный стебель сельдерея или разноцветный сладкий перец 🫑

Подаем с паровым рисом.

Приятного аппетита!