Курица с болгарским перцем: ужин за 10 минут

Друзья, для тех, кто имеет слишком мало времени на приготовление обеда или ужина – это блюдо идеальный вариант. Сегодня готовим курицу с болгарским перцем и сливками. Все легко, быстро и вкусно. Обязательно приготовьте для своей семьи.

Курица с болгарским перцем

1 кг куриного филе

1 кг болгарского перца

масло (для жарки)

соль (по вкусу)

копченая паприка

200 мл сливок (10-15%)

15 г муки

Технология приготовления:

Нарезаем тонкими полосками перец и куриное филе.

Разогреваем сковороду из растительного масла и обжариваем перец.

Добавляем курицу, соль и копченую паприку. Обжариваем еще несколько минут.

Смешиваем холодные сливки с мукой и добавляем в курицу с перцем. Перемешиваем.

Готовим еще несколько минут, чтобы заварилась мука и жидкость загустела.

Гарнир можно выбрать по своему вкусу, мне нравится в сочетании с лапшой.

Всем вкусным!