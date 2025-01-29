Курица с болгарским перцем: ужин за 10 минут
Друзья, для тех, кто имеет слишком мало времени на приготовление обеда или ужина – это блюдо идеальный вариант. Сегодня готовим курицу с болгарским перцем и сливками. Все легко, быстро и вкусно. Обязательно приготовьте для своей семьи.
Курица с болгарским перцем
1 кг куриного филе
1 кг болгарского перца
масло (для жарки)
соль (по вкусу)
копченая паприка
200 мл сливок (10-15%)
15 г муки
Технология приготовления:
Нарезаем тонкими полосками перец и куриное филе.
Разогреваем сковороду из растительного масла и обжариваем перец.
Добавляем курицу, соль и копченую паприку. Обжариваем еще несколько минут.
Смешиваем холодные сливки с мукой и добавляем в курицу с перцем. Перемешиваем.
Готовим еще несколько минут, чтобы заварилась мука и жидкость загустела.
Гарнир можно выбрать по своему вкусу, мне нравится в сочетании с лапшой.
Всем вкусным!