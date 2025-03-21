Лахмаджун или арабская "пицца" - тонкое тесто с мясным фаршем сверху
Лахмаджун
Или, как говорят, турецкая, армянская или арабская "пицца" — тонкое тесто с мясным фаршем сверху.
Поэтому к рецепту (на 2 шт.):
450 г говяжьего фарша
пол перца чили
3 зубчика чеснока
0,5 красного лука
15 г кинзы
15 г петрушки
20 г адыгейской соли
1 шт. перца копия (сладкого)
40–50 г томатной пасты
Тесто:
330 г муки
12 г свежих дрожжей
200 г воды
15 г масла
8 г соли
15 г сахара
5 г черного кунжута
1 желток для смазки
Готовлю начинку. Я взял уже рубленый говяжий фарш, добавил кусок чеснока, лук, зелень, острый и сладкий перец и, конечно, готовую адыгейскую соль. Все хорошо порубил руками и в конце добавил томатное пюре! (Думаю, можно сделать дома немного быстрее в кухонном комбайне).
Отдельно приготовил простое тесто. Следует начать с него: просто смешать все ингредиенты, замесить мягкое тесто, дать постоять около часа и разделить на 2 части.
Немного разваливать и внутрь положить мясную начинку.
Осторожно защипываю, подсыпаю мукой и раскачиваю в тонкий слой. Делаю это с перерывами, чтобы тесто успевало отдохнуть и равномерно растягивалось.
Когда лахмаджун тонко раскатан, сверху делаю красивые надрезы, могу еще немного пройтись скалкой – лахмаджун должен быть тоненьким. Смазываю яйцом с водой и посыпаю кунжутом.
Выпекаю в хорошо разогретой духовке (240 ° C) на камне или прямо на противень к румянцу - примерно 12-14 мин. Но следите, чтобы тесто хорошо пропеклось!
Получилось ну очень вкусно!