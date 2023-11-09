Лайфхаки для офисников: Снимаем усталость глаз

Если вы чувствуете усталость от длительного пребывания перед экраном или длительного чтения, вам помогут несколько простых лайфхаков, которые подготовил UAportal. Узнайте об эффективных способах снять напряжение и усталость глаз.

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Правило 20-20-20

Чтобы снять усталость с глаз, попробуйте практиковать правило 20-20-20. Каждые 20 минут отводите взгляд от экранов или любой продолжительной работы и сосредоточьтесь на объекте, расположенном на расстоянии не менее 20 сантиметров в 20 секунд. Это помогает расслабить мышцы глаз и снизить их напряжение.

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Частое моргание

Также помогает увеличение частоты моргания. Обычно люди реже моргают, когда сосредотачиваются на экране или читают. Это может привести к сухости и перенапряжению глаз.

Грелка или охлаждение

Грелка или охлаждение могут помочь снять напряжение с глаз. Нанесите теплый или холодный компресс на несколько минут. Теплый компресс поможет расслабить мышцы, а холодный – снизит отечность и воспаление.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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