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Лайфхаки

Лайфхаки для офисников: Снимаем усталость глаз

Марина Грамович

Советы для снятия усталости глаз

Если вы чувствуете усталость от длительного пребывания перед экраном или длительного чтения, вам помогут несколько простых лайфхаков, которые подготовил UAportal. Узнайте об эффективных способах снять напряжение и усталость глаз.

  • Правило 20-20-20

Чтобы снять усталость с глаз, попробуйте практиковать правило 20-20-20. Каждые 20 минут отводите взгляд от экранов или любой продолжительной работы и сосредоточьтесь на объекте, расположенном на расстоянии не менее 20 сантиметров в 20 секунд. Это помогает расслабить мышцы глаз и снизить их напряжение.

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  • Частое моргание

Также помогает увеличение частоты моргания. Обычно люди реже моргают, когда сосредотачиваются на экране или читают. Это может привести к сухости и перенапряжению глаз.

  • Грелка или охлаждение

Грелка или охлаждение могут помочь снять напряжение с глаз. Нанесите теплый или холодный компресс на несколько минут. Теплый компресс поможет расслабить мышцы, а холодный – снизит отечность и воспаление.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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