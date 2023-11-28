Лайфхаки с картофелем: как корнеплод использовать в быту

Картофель, который часто ценят за его кулинарное мастерство, имеет больший потенциал, чем кажется на первый взгляд. UAportal рассказывает о некоторых интересных и нетрадиционных лайфхаках с этим универсальным корнеплодом.

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Удаление ржавчины

Столкнувшись со ржавыми кухонными принадлежностями, такими как ножи или вилки, многие выбирают абразивные средства, такие как наждачная бумага. Но на помощь может прийти картофель.

Разрежьте картофелину пополам и окуните ее в смесь моющего средства и пищевой соды. Используя это импровизированное чистящее средство, осторожно потрите пораженную поверхность. Вы будете удивлены, насколько эффективно снимается налет.

Кроме того, для очистки столовых приборов из серебра можно использовать остатки воды после варки картофеля. Замачивание ножей, ложек и вилок в этом растворе помогает восстановить их блеск.

Выкрутка лампочки

Представьте, как вы боретесь с перегоревшей лампочкой, а ее цоколь упорно не выходит из патрона. В такие моменты может помочь картофелина.

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Взяв половинку картофелины и воткнув ее в остальную лампочку, вы сможете легко выкрутить. Однако важный совет: не забудьте выключить электричество перед тем, как попробовать этот лайфхак.

Уход за кожаной обувью

После того как вы тщательно и деликатно высушили пару кожаной обуви, не нужно сразу же мазать ее кремом. Вместо этого возьмите сырую картофелину.

Втирание половинки картофелины в поврежденные участки обуви перед нанесением крема может творить чудеса. Мелкие царапины и пятна на коже будут незаметно скрыты, что позволит вашей обуви вернуть свой первоначальный вид.

Очистка мебели

Удивительно, но даже картофельная шелуха играет важную роль в уходе за мебелью. Аккуратно вотрите шелуху в поврежденный участок ткани, а затем протрите ее чистой сухой тряпкой. Природные свойства шелухи способствуют восстановлению внешнего вида вашей мебели.

Напомним, что хранить калину на зиму можно разными способами. Простым считается замораживание, или же можно приготовить повидло, пастилу или варенье.

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