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Лайфхаки

Лайфхаки с пеной для бритья: неожиданные способы применения

Марина Грамович

Как еще можно использовать пену для бритья

UAportal подготовил подборку лайфхаков, которые помогут использовать пену для бритья необычным образом. От освежения ящиков до удаления пятен на коврах и чистки зеркал без разводов – пена для бритья имеет больше применений, чем просто для бритья.

Освежающий ароматизатор

С помощью пены для бритья можно освежить ящики. Нанесите небольшое количество пены на тряпку или ткань и уложите ее внутрь. Приятный аромат пены помогает устранить затхлость или неприятные запахи, оставляя ящики пахнуть свежестью.

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Удаление пятен на коврах

Пятна от ковров можно эффективно удалить с помощью пены для бритья. Для начала нужно аккуратно удалить лишнюю жидкость из пятна с помощью ткани или бумажного полотенца. Затем нанести небольшое количество бритвенной пены непосредственно на пятно и оставить на несколько минут, чтобы она проникла в волокна.

После этого осторожно втирать пену в пятно чистой влажной тряпкой, пока она не исчезнет. Наконец, вытереть остатки пены влажной тряпкой. Этот простой трюк может избавить от необходимости глубокой чистки ковров от мелких пятен.

Зеркала и стеклянные поверхности без разводов

Для достижения блеска без разводов на зеркалах и стеклянных поверхностях пена для бритья может стать удобным чистящим средством. Просто распылите небольшое количество пены на поверхность и равномерно распределите ее. Оставьте пену на некоторое время, а затем протрите ее чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Пена для бритья эффективно растворяет грязь и жир, оставляя поверхность блестяще чистой. Этот метод хорошо подходит для зеркал, окон и стеклянных столешниц в ванной комнате, обеспечивая полированную поверхность без разводов.

Напомним, мы рассказали о действенном способе очистки мягкой мебели с помощью пены для бритья.

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