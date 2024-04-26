Ламинирование и наращивание ресниц: ключевые отличия, которые следует учитывать

UAportal узнал основные факторы, которые следует учитывать при сравнении ламинирования и наращивания ресниц. Выбирая между этими двумя процедурами, важно понимать основные отличия.

Стоимость

Ламинирование ресниц, как правило, доступнее по цене, что делает его бюджетным вариантом для большинства людей. В случае с наращенными ресницами, их первоначальная стоимость выше, и каждые несколько недель нужно посещать мастера, что увеличивает общую сумму затрат.

Трата времени

Ламинирование ресниц является более быстрым процессом и длится всего 30-45 минут. В то время как наращивание может занять до двух часов.

Результат процедуры

Ламинирование ресниц придает ресницам более естественный вид, обеспечивая подъем и подкручивание, что делает их более длинными и густыми. Наращивание ресниц предлагает более заметный эффект, с более длинными и более объемными ресницами.

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Долговечность

Ламинирование ресничек обычно держится 6-8 недель до того, как потребуется подкрашивание. В то время как наращенные ресницы нуждаются в уходе каждые 2-3 недели.

Безопасность для глаз

Как ламинирование, так и наращивание ресниц требует осторожного нанесения во избежание повреждения натуральных ресниц. Чтобы минимизировать риск негативных последствий, важно убедиться в том, что процедуру выполняет квалифицированный и опытный специалист.

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