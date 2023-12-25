Лавровый лист в вашем кошельке: Как привлечь богатство

Один интересный ритуал, который передается из поколения в поколение, состоит в том, чтобы положить лавровый лист в кошелек, чтобы привлечь успех и финансовое процветание. UAportal рассказал о сущности этой практики и о том, как она может потенциально улучшить ваше финансовое положение.

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Инструмент для притягивания денег

Традиционно известный благодаря своему кулинарному использованию, лавровый лист, который можно найти на кухне у каждого, имеет больше, чем просто кулинарное совершенство. Он известен способностью притягивать богатство и изобилие.

История лаврового листа

В древности наши предки верили, что лавровое письмо обеспечивает людям поддержку божественных сил. К примеру, древние греки, считавшие растение символом мужества и победы, украшали лавровыми венками головы победителей соревнований. Однако важно понимать, что для того, чтобы лавровый лист был эффективным в привлечении финансового благополучия, необходимо соблюдать определенный ритуал, а именно хранить его в кошельке.

Денежный ритуал

Для начала ритуала следует выбрать подходящие лавровые листья с гладкой поверхностью и без повреждений. Кроме того, примите во внимание цвет вашего кошелька. Считается, что некоторые цвета, связанные с символикой денег, такие как коричневый, черный, зеленый и красный, усиливают действие талисмана.

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Не носите с собой старые чеки или кредитные карты с непогашенными долгами, а пополняйте кошелек банковскими картами с активным балансом. Держите фотографии близких людей отдельно от кошелька, поскольку они могут мешать энергетике и нарушать денежный поток.

Начните с легкого растирания лаврового листа между ладонями, чтобы оно впитало вашу энергию. Затем щедро нанесите на листья несколько капель эфирного масла апельсина или мяты.

После этого заверните листики в салфетку алого цвета и осторожно положите их рядом с деньгами. При этом повторяйте фразу "Деньги к деньгам, изобилие к изобилию!".

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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