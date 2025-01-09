Легкий тыквенный пирог: зимой станет вашим фаворитом

Зимой всегда хочется чего-нибудь домашнего, теплого и ароматного. И этот лёгкий тыквенный пирог точно станет вашим фаворитом.

На форму 26-28 см:

600 г тертой тыквы

260 г сахара

300–325 г муки

175 г светлых изюма

4 яйца

100 г грецких орехов

100 г растительного масла

100 г сливочного масла

цедра 1 апельсина и сок половины апельсина

15–16 г микса специй (корица, имбирь, анис; можно добавить гвоздику, мускатный орех и душистый перец)

2 пачки (20 г) разрыхлителя

соль

Для крема:

500 г крем-сыра

100 г сахарной пудры (но крема всегда хочется больше!)

Готовим!

Главное – вкусная тыква. Я всегда пробую, если он сладок и ароматен, берем в работу! Очищаю его и натираю на мелкой терке.

Изюм заливаю кипятком и сразу сливаю воду. Орехи мелко иссекаю ножом.

В тертую тыкву добавляю растопленное сливочное масло с маслом, а затем все остальные ингредиенты из списка. Перемешиваю до однородной массы. Выкладываю смесь в форму, застеленную пергаментом и слегка смазанную маслом. Ставлю в духовку, разогретую до 175 °C. Выпекаю около 55 минут.

Готовность проверяю деревянной палочкой (на ней не должно оставаться тесто) или по температуре внутри пирога (100 °C). Даю лепешку полностью остыть.

А пока смешиваю крем-сыр с сахарной пудрой – крем готов!

Можно сделать еще более воздушный масляный крем: хорошо взбить в планетарном миксере 100 г сливочного масла, сок второй половинки апельсина, 130 г сахарной пудры, затем добавить 500 г крем-сыра и цедру цитрусовых.

Количество муки зависит от сочности тыквы!

Разрезаю корж пополам, смазываю кремом – и пирог готов! Это действительно очень вкусно!