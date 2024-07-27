Легко и просто: эффективные лайфхаки по уходу за орхидеями

Правильный уход очень важен для состояния орхидей. UAportal подготовил полезные советы, которые помогут обеспечить оптимальный рост и развитие этих растений.

Очистка растения

Листья орхидеи нужно аккуратно протирать мягкой влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь из листьев. Очень важно протирать листья теплой водой, чтобы не шокировать растение.

Сохранение влаги

Поддерживайте влажность воздуха для орхидей. Самый простой способ является поставив у горшка с цветами поддон с водой и камешками. Вода, испаряясь, будет создавать влажный микроклимат вокруг растения, имитируя природные условия его тропического происхождения.

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Не следует допускать запотевания орхидеи, поскольку это может привести к развитию бактерий и грибков на листьях и цветках. Желательно контролировать уровень влажности с помощью гигрометра, чтобы при необходимости отрегулировать уровень воды в поддоне.

Правильный полив

При поливе орхидей горшок можно погрузить в небольшой сосуд с теплой водой примерно на 10–15 минут. Это позволит корням тщательно впитать влагу, не перенасыщая ее.

Важно следить за тем, чтобы избыток воды стекал со дна горшка, чтобы предотвратить намокание корней. Следует избегать использования кубиков льда в воде для полива орхидей, поскольку это может травмировать растение и привести к загниванию корневой системы.

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