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Ленивые суши: можно готовить каждый день
Если бы я знал раньше, что суши это так просто, то готовил бы их каждый день.
• Рис отварной – 200 г;
• Рисовый уксус – 1 ст.л;
• Соль – 0,5 ч.л;
• Сахар – 0,5 ч.л;
• Огурец – 1 шт;
• Лосось с/с - 100 г;
• Крем-сырь – 100 г;
• Кунжут черный – 1 ч.л;
• Имбирь маринованный и васаби для подачи.
Приготовление:
1. Нарезаем рыбу и огурец
2. В отварной рис добавляем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем норы и перемешиваем
3. Берем форму для льда или контейнер для яиц (да, еще один лайфхак)
Выкладываем пищевую пленку и формируем суши!
4. Рыбка+крем-сыр+огурец+рис из норы
5. Отправляем в холодильник, а затем переворачиваем форму, достаем суши и наслаждаемся.