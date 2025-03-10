Ленивые вареники со сгущенкой: идеальный завтрак

Идеальный завтрак? Готовящийся быстро, а смакующий, как в детстве

Эти вареники именно такие: нежные, с кокосовой ноткой.

Ингредиенты:

• Сыр кисломолочный – 350 г;

• Кокосовая стружка – 2 ст. л;

• Мука пшеничная – 2 ст. л;

• Сахар – 1 ст. л;

• Сгущенка ПМКК — 4 ст. л+ для начинки;

• Йогурт без сахара – 100 г;

• Сливочный сыр – 100 г.

Способ приготовления:

1. Сыр перебить в блендере или перетереть через сито.

2. Добавить кокосовую стружку, муку, сахар и сгущенку. Замесить тесто.

3. Сформировать небольшие шарики, внутрь каждого положить немного вареного сгущенки.

4. Опустить в подсоленную кипящую воду и варить 5 минут.

5. Смешать йогурт, сливочный сыр и сгущенку до кремовой консистенции.