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Ленивые вареники со сгущенкой: идеальный завтрак
Идеальный завтрак? Готовящийся быстро, а смакующий, как в детстве
Эти вареники именно такие: нежные, с кокосовой ноткой.
Ингредиенты:
• Сыр кисломолочный – 350 г;
• Кокосовая стружка – 2 ст. л;
• Мука пшеничная – 2 ст. л;
• Сахар – 1 ст. л;
• Сгущенка ПМКК — 4 ст. л+ для начинки;
• Йогурт без сахара – 100 г;
• Сливочный сыр – 100 г.
Способ приготовления:
1. Сыр перебить в блендере или перетереть через сито.
2. Добавить кокосовую стружку, муку, сахар и сгущенку. Замесить тесто.
3. Сформировать небольшие шарики, внутрь каждого положить немного вареного сгущенки.
4. Опустить в подсоленную кипящую воду и варить 5 минут.
5. Смешать йогурт, сливочный сыр и сгущенку до кремовой консистенции.