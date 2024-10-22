Ленивый вишневый медовик: рецепт

Ну почти ленивый – без раскатки коржей.

К рецепту:

Коржи 8 шт диаметр ~20см

240г меда

120г масла

10г соды

4 яйца (200г)

100г сахара

300г муки

Крем:

500г сметаны 20%

350г сливок 35%

80г сахара

Немножко лимонного сока

180г вишни с/м

35г сахара

10г кукурузного крахмала

Приготовление:

Мед и сливочное масло разогреваю в сотейнике. Как станет горячо и начнет пениться немного карамелизирую, снимаю с огня, добавляю соду и быстро перемешиваю и сразу добавляю в сбивающиеся яйца.

пока мед греется начинаю взбивать яйца с сахаром в хорошую пену, и как мед готов тоненькой струйкой добавляю его в чашу миксера.

как все перемешалось в несколько приемов и с помощью венчика вмешиваю муку.

тесто довольно тянущее выходит.

Выкладываю тесто на пергамент примерно диаметром 18+ см (2 шт на лист) и выпекаю примерно 6 минут при 180 градусах.

готовы горячие коржи большего размера, поэтому могу немного подровнять их по форме, а обрезь еще подсушить на крошку.

КРЕМ:

В сметану добавляю сахар и лимонный сок, перемешиваю и через 5 мин как сахар растворится добавляю взбитые сливки. Таким образом у меня густой вкусный крем.

Заранее достаю вишню, размораживаю, взбиваю блендером с сахаром, добавляю крахмал и довожу до кипения – масса становится густой. Охлаждаю!

Собираю коржи, кладу на него 1/8 крема, 1/7 вишневого "киселя" и так до самого верха. На верхний корж крем не кладу, остатками можно обмазать бока, как торт стоит обсыпать его крошкой.

Пусть будет вкусно!