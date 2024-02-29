Lenovo M20 5G: что известно и когда ожидать

Компания Lenovo удивила потребителей анонсом своего нового планшета M20 5G. UAportal рассказал о его интересных особенностях.

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Что известно

Lenovo M20 5G оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с четким разрешением 2K и яркостью 280 нит. Под капотом находится восьмиядерный 6-нанометровый процессор MediaTek Kompanio 900T. Вместе с 6/8/12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ для хранения данных, этот планшет готов обеспечить бесперебойную и эффективную работу пользователя.

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Аккумулятор

Одной из достопримечательностей M20 5G является его большая емкость аккумулятора. Благодаря емкости 7200 мАч, пользователи могут рассчитывать на длительное использование без необходимости постоянной подзарядки.

Камера и связь

Кроме того, планшет оборудован основной камерой на 13 Мп + 8 Мп для создания потрясающих фотографий, а также четырьмя динамиками для улучшения качества звука. Кроме того, этот планшет поддерживает связь 5G и WiFi 5 для бесперебойного и быстрого доступа в Интернет.

Цена

Что касается доступности и цены, Lenovo M20 5G можно купить в Китае. Планшет поставляется по цене от 338 долларов, несомненно, привлекая внимание сочетанием поразительных технических характеристик. К сожалению, о его доступности в других регионах пока не сообщается.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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