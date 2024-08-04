Летние детские лагеря в Украине на август 2024 года. Расписание смен и цена
Лето в разгаре, дети дома. Чтобы развлечь, отвлечь от обыденности и восстановить своих малышей перед новым учебным годом, стоит заглянуть в список летних детских лагерей в Украине. Каждый лагерь имеет свою насыщенную и интересную программу, неповторимые локации, охватывающие живописные озера, картинные горы и морской берег. В конце расскажем, как и где можно зарегистрировать ребенка в детский лагерь на свободные места. Выберите лето для своих детей вместе с UAPortal.
Летний лагерь Camp Life в Карпатах
Карпатские каникулы предлагают на август детский лагерь Camp Life. Местом дислокации для лагеря стал поселок Микуличин, раскинувшийся на берегу карпатской реки. На территории лагеря расположены:
- ресторан;
- баскетбольная площадка;
- баня;
- зона для отдыха и релакса;
- выход к реке.
Для размещения предлагаются деревянные домики с разным количеством мест до 10 человек. Дома оборудованы горячей и холодной водой. Несколько программ питания позволяют удовлетворить потребности всех детей. Вы можете выбрать вегетарианское, без аллергенное (исключаются продукты, на которые ребенок имеет аллергию) или обычное меню.
В программе лагеря :
- походы в горы;
- рафтинг;
- лазертаг;
- квесты;
- развлекательные программы с тимбилдингом;
- дискотеки;
- мастер-классы.
Каждый день детей можно увидеть на фотографиях, которые размещаются в социальных сетях компании. В детском лагере проведено уже более 70 смен. Команда состоит из профессионалов, проходящих сложный отбор.
Цена в смену:
- Смена 6 (08.08.2024 – 18.08.2024) – 19 900 грн (осталось 5 мест для мальчиков). Принимаются дети 13 – 16 лет.
- Смена 7 (20.08.2024 – 30.08.2024) – 19 900 грн принимаются дети от 8 до 16 лет.
Детский бизнес лагерь KIDBI под Киевом
Детский лагерь расположился в загородном комплексе "Авантюрист". Бизнес лагерь имеет четкую программу, чтобы изменить развитие таких качеств ребенка как:
- уверенность в себе и своих действиях;
- смелость выходить на сцену или попробовать себя в качестве лидера;
- ответственность за себя и команду;
- коммуникабельность и харизму;
- фантазия на выдумку стартапов и действующих проектов.
Программа лагеря достаточно насыщена каждый день, она состоит из таких развлечений как:
- бассейн;
- прогулки на каноэ;
- сапы;
- катамараны;
- отдых на реке Десна;
- тренинги;
- вечера анимации и дискотек;
- отдых у костра;
- мастер-классы и тренинги.
Изменения в лагере составляют по 7 дней, и каждая имеет свою тематику и развлечения.
Цена в смену:
Смена 58 (28.07.2024 – 03.08.2024) – 14 000 грн.
Адрес лагеря: Киевская обл., Броварской р-н, с. Рожны, ул. Пуховская, 1
Детский лагерь Бескид в Закарпатье
Детский лагерь расположен на территории гостиницы "Эдельвейс", поселок Верхний Студеный (30 км от станции Воловец). Вокруг живописные горы, кристально чистый воздух и хвойные леса. Рядом есть реки (без купания) и баскетбольная площадка. Дети размещаются на территории отеля в номерах от 2 до 4 человек. На территории отеля есть:
- зал для спортивных тренировок;
- сауна;
- мини бассейн;
- игровые и спортивные площадки;
- беседки для отдыха и мастер-классов на свежем воздухе.
Детям предлагается 5 разовое питание, которое корректируется, если дети имеют особые потребности в пище. Территория лагеря охраняется круглосуточно и освещается ночью. Программа пребывания детей в лагере включает:
- прогулки в горах;
- игры и мастер-классы;
- спортивные занятия;
- дискотеки и приложения.
Добраться до лагеря можно как самостоятельно, так и воспользовавшись трансфером лагеря в сопровождении работников.
Цена в смену(14 дней):
Изменение 4 (30.07.2024 – 12.08.2024) – 13 300 грн.
Изменение 5 (15.08.2024 – 28.08.2024) – 13 300 грн.
Летний лагерь Shokolad Camp на базе Emily Resort
Детский лагерь во Львове на базе курортного комплекса "Emily Resort". Детей ждут 6-ти местные просторные комнаты с видом на живописные пейзажи. Трехразовое питание с дополнительным перекусом и постоянный питьевой режим. С питанием можно ознакомиться заранее и предупредить по необходимости корректировки.
Программа в лагере включает в себя:
- экскурсии в городе Львов;
- посещение аквапарка;
- путешествие по подвесной дороге;
- тюбинг;
- мастер-классы;
- спортивные состязания и игры на современной арене;
- уроки английского языка от носителей и спикеров;
- развлекательные приложения и дискотеки.
Территория лагеря находится под охраной, а в команде работает медработник с профильным образованием. Трансфер в лагерь и обратно уже включен в стоимость. Выезд проходит из Киева, Винницы, Житомира, Хмельницка и Черновцов.
Цена в смену (10 ночей):
Изменение 4 (23.07.2024 – 02.08.2024) – 18 800 грн. Принимаются дети от 7 до 15 лет.
Изменение 5 (03.08.2024 –13.08.2024) – 18 800 грн. Принимаются дети от 7 до 15 лет.
Англоязычный лагерь British Camp в Ужгороде
Англоязычный детский лагерь расположен на территории 4-х звездного курортного комплекса "Zolota Gora". На территории комплекса расположены:
- термальные бассейны;
- мини аквапарк;
- современные спортивные площадки;
- игровые и развлекательные зоны;
- мини ферма с оленями и павлинами.
Англоязычный детский лагерь предлагает 60 часов английского языка в смену. Уроки проходят в форме тренинга, спортивных игр, тематических вечеров и других активностей.
Программа лагеря включает:
- плавание в термальных и спортивных бассейнах и мини аквапарке;
- регби;
- футбол;
- флорбол;
- волейбол;
- баскетбол;
- бадминтон;
- running club, стретчинг;
- мастер-классы по хип-хопу и Capture the flag.
Английский лагерь British Camp имеет европейскую лицензию и входит в альянс Всемирной ассоциации лагерей. Опыт лагеря – 138 успешных заездов.
Цена в смену (7 дней):
Смена 4 (13.08.2024 – 19.08.2024) – 790 евро.
Узнать более подробную информацию о летних детских лагерях Украины и пройти регистрацию можно на сайте https://ua.educamp.com.ua/.