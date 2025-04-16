Лимонный кекс: готовится просто, а получается очень вкусно

Идеальный десерт для поднятия настроения)) готовится просто, а получается очень вкусно.

П.С: аромат цедры во всю улицу, готовьте тарелки для соседей.

Кекс:

• Белый сахар – 200 г;

• Цедра лимонов – из 2 шт;

• Сливочное масло (растопленное) – 115 г;

• Яйца – 2 шт;

• Ваниль – 1 ч. л;

• Лимонный сок – 2 ст. л;

• Натуральный йогурт или сметана – 110 г;

• Молоко – 1 ст. л;

• Мука – 180 г;

• Соль - ½ ч. л;

• Разрыхлитель – 2 ч. л.

Лимонный сироп:

• Белый сахар – 100 г;

• Лимонный сок – 2 ст. л;

• Вода – 2 ст. л.

(Перемешайте и разогрейте в микроволновке на 40 секунд, пока сахар не растворится).

Лимонная глазурь:

• Сахарная пудра - 65 г;

• Лимонный сок – 1 ст. л;

• Молоко – 1 ст. л.

(перемешайте в гладкую текстуру).

Способ приготовления

1. Разотрите цедру лимонов с частью сахара.

2. Добавьте сливочное масло, яйца, ваниль, лимонный сок, йогурт и молоко. Хорошо перемешайте.

3. Всыпьте оставшийся сахар, муку, соль и разрыхлитель. Аккуратно соедините ингредиенты до однородности.

4. Переложите тесто в смазанную маслом форму для хлеба:

• Для формы 8×4 – выпекайте 37–40 мин при 180°C.

• Для формы 9×5 – 33–35 мин при 180°C.

5. Горячий торт полейте сиропом – он впитает аромат и станет еще нежнее.

6. Остывший – покройте глазурью и чайте с удовольствием.