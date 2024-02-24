Лучшие анимационные шедевры: топ-5 мультфильмов, которые стоит посмотреть снова

UAportal подготовил подборку самых интересных мультфильмов с 2007 по 2010 год. В этот период появились одни из самых памятных историй, оставивших незабываемый след в памяти зрителей по всему миру.

Видео дня

"Рататуй"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 111 минут

Год производства: 2007

Режиссер: Брэд Берд

В шумном Париже крыса с большими кулинарными амбициями попадает под кухню знаменитого ресторана. Необычное партнерство грызуна с работником кухни перерастает в стремление бросить вызов по кулинарным границам Парижа. Их тайное кулинарное сотрудничество становится сенсацией, бросая вызов представлениям о том, что возможно в мире кулинарного искусства.

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"Вверх"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год производства: 2009

Режиссер: Пит Доктер

В этом проникновенном путешествии вдовец бросает вызов земному тяготению в своем доме, поднятом множеством воздушных шаров, стремясь выполнить обещание, данное своей покойной жене. Неожиданно к нему присоединяется упорный молодой исследователь, и дуэт открывает для себя суть настоящего приключения и дружбы в облаках.

"ВАЛЛ·И"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анимация, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 98 минут

Год производства: 2008

Режиссер: Эндрю Стентон

Заброшенный земной робот для уборки мусора отправляется в путешествие через галактику с запланированными целями, которые перерастают в бунтарство, когда он встречает разведывательный робот, посланный на поиски жизни.

"Рапунцель: Запутанная история"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Натан Грено, Байрон Говард

"Рапунцель: Запутанная история" рассказывает историю заключенной принцессы и беглого бандита. Вместе они уходят в счастливое приключение в поисках истины о мире и о себе. Их веселье приводит к глубоким открытиям и противостояниям.

"Кунг-фу Панда"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 92 минуты

Год производства: 2008

Режиссер: Марк Осборн, Джон Стивенс

Неожиданный герой появляется среди самых неожиданных участников фестиваля боевых искусств, унося в себе врожденный нераскрытый потенциал, несмотря на физическое несовершенство. В царствах древности, вместе с товарищами, исполненными отваги и боевой виртуозности, он борется с растущей угрозой давним традициям.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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