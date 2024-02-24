Лучшие анимационные шедевры: топ-5 мультфильмов, которые стоит посмотреть снова
UAportal подготовил подборку самых интересных мультфильмов с 2007 по 2010 год. В этот период появились одни из самых памятных историй, оставивших незабываемый след в памяти зрителей по всему миру.
"Рататуй"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 111 минут
Год производства: 2007
Режиссер: Брэд Берд
В шумном Париже крыса с большими кулинарными амбициями попадает под кухню знаменитого ресторана. Необычное партнерство грызуна с работником кухни перерастает в стремление бросить вызов по кулинарным границам Парижа. Их тайное кулинарное сотрудничество становится сенсацией, бросая вызов представлениям о том, что возможно в мире кулинарного искусства.
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"Вверх"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 96 минут
Год производства: 2009
Режиссер: Пит Доктер
В этом проникновенном путешествии вдовец бросает вызов земному тяготению в своем доме, поднятом множеством воздушных шаров, стремясь выполнить обещание, данное своей покойной жене. Неожиданно к нему присоединяется упорный молодой исследователь, и дуэт открывает для себя суть настоящего приключения и дружбы в облаках.
"ВАЛЛ·И"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Анимация, приключения, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 98 минут
Год производства: 2008
Режиссер: Эндрю Стентон
Заброшенный земной робот для уборки мусора отправляется в путешествие через галактику с запланированными целями, которые перерастают в бунтарство, когда он встречает разведывательный робот, посланный на поиски жизни.
"Рапунцель: Запутанная история"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 100 минут
Год производства: 2010
Режиссер: Натан Грено, Байрон Говард
"Рапунцель: Запутанная история" рассказывает историю заключенной принцессы и беглого бандита. Вместе они уходят в счастливое приключение в поисках истины о мире и о себе. Их веселье приводит к глубоким открытиям и противостояниям.
"Кунг-фу Панда"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 92 минуты
Год производства: 2008
Режиссер: Марк Осборн, Джон Стивенс
Неожиданный герой появляется среди самых неожиданных участников фестиваля боевых искусств, унося в себе врожденный нераскрытый потенциал, несмотря на физическое несовершенство. В царствах древности, вместе с товарищами, исполненными отваги и боевой виртуозности, он борется с растущей угрозой давним традициям.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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