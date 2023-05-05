5 лучших детективных фильмов, которые заставят зрителей погрузиться в загадки сюжета

Детективные фильмы – популярный жанр, который развлекает зрителей на протяжении десятилетий. Благодаря запутанным сюжетам и хитроумным поворотам они держат зрителей в напряжении до самого конца. UAportal подготовил список лучших детективных фильмов, снятых в период с 2003 по 2007 год.

Зодиак

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Детектив, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 37мин

Год: 2007

Продюсер: Брэдли Дж. Фишер, Дэвид Финчер, Джеймс Вандербильт

"Зодиак" основан на подлинной истории серийного убийцы, терроризировавшего Сан-Франциско в 1960-70-х годах. Фильм рассказывает о расследовании, которое ведут два детектива, Дэвид Тоски и Уильям Армстронг, и карикатурист Роберт Грейсмит, который становится одержимым этим делом. Идя по следу убийцы, они оказываются втянутыми в опасную игру в кошки-мышки, которая ставит под угрозу их жизни.

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Престиж

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Детектив, Триллер

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 10мин

Год: 2006

Продюсер: Кристофер Нолан, Аарон Райдер, Эмма Томас

"Престиж" – это история о двух соперничающих фокусниках, Роберте Анже и Альфреде Бордене, которые не остановятся ни перед чем, чтобы превзойти друг друга. Когда одна из их иллюзий идет ужасно неправильно, они становятся одержимы жаждой мести, которая ведет их по пути обмана, предательства и убийства.

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Отступники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Детектив, Криминал, Драма

Страна: США, Гонконг

Продолжительность: 2ч 31мин

Год: 2006

Продюсер: Брэд Питт, Брэд Грей, Грэм Кинг

"Отступники" – это криминальный триллер, действие которого происходит в Бостоне и вращается вокруг ирландско-американской мафии и полицейского управления. В фильме два офицера под прикрытием, один из которых работает на мафию, а другой – на полицию, пытаются раскрыть личности друг друга. По мере нарастания напряжения им приходится делать опасный для жизни выбор, который в конечном итоге определит их судьбу.

Поцелуй навылет

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Детектив, Комедия, Криминал

Страна: США

Продолжительность: 1ч 43мин

Год: 2005

Продюсер: Джоэл Сильвер

"Поцелуй навылет" – комедийный детективный фильм о мелком воришке Гарри Локхарте, который попадает на прослушивание для голливудского фильма и в итоге играет детектива. Когда он встречает частного детектива Гэй Перри, они объединяются, чтобы раскрыть тайну убийства, которая ведет их по опасному пути.

Не пойман – не вор

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Детектив, Криминал, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 9мин

Год: 2006

Продюсер: Брайан Грейзер

"Не пойман – не вор" – это фильм об ограблении банка в Нью-Йорке. Детектив, ведущий это дело, Кит Фрейзер, должен перехитрить организатора ограбления, Далтона Рассела, который, кажется, всегда на шаг впереди. По мере того как ставки становятся все выше, границы между добром и злом размываются, а истину становится все труднее раскрыть.

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