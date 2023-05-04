Лучшие фильмы о путешествиях во времени: окунитесь в незабываемую иторию

UAportal подготовил подборку из пяти лучших фильмов о путешествиях во времени, снятых в 2017-2021 годах. В статье будут подробно описаны рейтинги IMDB, жанры, страны, продолжительность, годы производства и продюсеры каждого фильма.

Довод

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Путешествие во времени/Действие/Научно-фантастический

Страна: США/Великобритания

Продолжительность: 150 минут

Год: 2020

Продюсер: Кристофер Нолан

В 2021 году "Довод" получил премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Фильм также был номинирован за лучший дизайн и лучший звук.

Видео дня

"Довод" – это боевик о путешествии во времени, в котором главному герою (Джон Дэвид Вашингтон) поручено предотвратить Третью мировую войну путем путешествия во времени, чтобы остановить торговца оружием по имени Сатор (Кеннет Брана).

Зависнуть в Палм-Спрингс

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Путешествие во времени / Комедия

Страна: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2020

Продюсер: Энди Сэмберг

Фильм "Зависнуть в Палм-Спрингс" получил Суперпремию Critics' Choice в номинации "Лучший научно-фантастический/фэнтезийный фильм 2021 года". Фильм также был номинирован на премию BAFTA за лучший оригинальный сценарий.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" – романтическая комедия, в которой двое гостей свадьбы (Энди Сэмберг и Кристин Милиоти) попадают в петлю времени, переживая один и тот же день снова и снова.

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Увидимся вчера

Рейтинг IMDB: 5.9

Жанр: Путешествие во времени/Драма

Страна: США

Продолжительность: 84 минуты

Год: 2019

Продюсер: Спайк Ли

"Увидимся вчера" – драма, в которой двое старшеклассников (Иден Дункан-Смит и Данте Кричлоу) изобретают машину времени, чтобы спасти жизнь друга, убитого полицией.

Ловушка времени

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Путешествие во времени/Приключения

Страна: США

Продолжительность: 87 минут

Год: 2017

Продюсер: Марк Деннис и Бен Фостер

"Ловушка времени" – приключенческий фильм, в котором группа студентов исследует систему пещер и обнаруживает портал в прошлое.

Грань времени

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Путешествие во времени / Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 102 минуты

Год: 2019

Продюсер: Майкл Мендельсон

Фильм "Грань времени" получил награду за лучший фильм ужасов на Fangoria Chainsaw Awards 2020.

Фильм ужасов "Грань времени" – это история о том, как два парамедика (Энтони Макки и Джейми Дорнан) сталкиваются со странными и смертельно опасными явлениями во время расследования серии смертей, связанных с новым авторским наркотиком.

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